De tarotkaart die voor zaterdag 21 november is getrokken, is de Ridder van Zwaarden. Wat betekent dit voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor: Koude oorlog! De sfeer is ruzieachtig en er kunnen gemene en sarcastische confrontaties zijn. Kansen om de lucht te klaren zijn er wel, maar vergen een zeer volwassen houding. Liefde: warme gevoelens bevriezen. Carrière: nare kritiek en onzekerheid.

Solo wat calorieën wegrennen, troep opruimen, schoonmaken… Fysieke activiteiten zijn dikke aanraders vandaag. Ga negatieve mensen uit de weg, kies ervoor om niet te re-ageren.

Krijgt je idealisme een knauw? Of ben je zelf aan het katten? Haal lekkere ingrediënten in huis en sla aan het kokerellen. Iets lekkers en gezonds eten leidt de bliksem af vandaag.

Bijzondere ontmoetingen kunnen je dag kleuren. Ook met moeilijke types weet jij wel raad. Door belangstellende vragen te stellen voelt iedereen zich gehoord en gezien.

Kreeft

Geen zin om een onduidelijkheid of misverstand toe te lichten? Doe het toch maar. Je voorkomt er groter geharrewar mee. Vooral onder vrienden of partner ben je nu glashelder.

Leeuw

Kritiek persoonlijk opvatten en ieders minpunten uitvergroten. Mars maakt het je in combinatie met deze kaart superlastig vandaag. Neem afstand en denk aan dat binnenpretje.

Maagd

Het gevoel dat liefde je in de steek laat, kan opkomen vandaag. De natuur in gaan geeft verlichting. Moet je iets geheimhouden? Vraag je af of je dat op den duur volhoudt.

Weegschaal

Liefdesverdriet? Geef jaloezie, spijt en wrok vandaag geen extra munitie door erover te blijven piekeren. Het helpt om het leven te nemen – precies zoals het is.

Schorpioen

Vandaag vallen je kleine dingen op: zowel in positieve als in negatieve zin. Vermijd het gebruik van je stekel en richt je op leuks. Doe eens gek, en durf te dromen.

Boogschutter

Discussies met buren, vrienden of totale vreemden kunnen uit de hand lopen. Denk vandaag liever ‘Wat is goed voor de gemeenschap?’ dan ‘Wat is goed voor mij?’. Dat brengt vrede.

Steenbok

Alle rumoer om je heen ontvluchten is vandaag een prima insteek. Onderneem een uitje met een goede vriend(in) en blijf weg van thema’s die je opwinden. Koetjes en kalfjes hebben nut.

Waterman

Je valt op vandaag, en dat kan iemand uitnodigen om je uit te dagen. Gelukkig voel je mensen goed aan. Blijf op de bal spelen, niet op de persoon. Dan komt het goed.

Vissen

Ook al botst het vandaag in de liefde, je geeft graag een tweede kans. Het beestje bij de naam noemen heeft zin als je verder wilt met deze persoon. Laat geen misverstanden bestaan!

Meer voorspellingen? Op Libelle Premium vind je ook je numerologische voorspelling >

Voorspelling tarotkaart: Viola Robbemondt.