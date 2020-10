De tarotkaart van 22 oktober: de erotische spanning stijgt bij de Kreeft

De tarotkaart die voor donderdag 22 oktober 2020 is getrokken, is de kaart Drie van Staven. Wat betekent het voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor een bereikte mijlpaal. Na moeilijke tijden is er weer uitzicht op iets moois en/of goeds. De toekomst ziet er stralend uit. In relaties zegt deze kaart iets over de basis die je hebt gecreëerd: veelbelovend en duurzaam. Op het werk streef je lange termijn doelen met succes na.

Dit voorspelt de tarotkaart Drie van Staven voor…

Ram:

Kijk vandaag waar je te veel (kleine) compromissen hebt gesloten. Als ze je geluk in de weg staan, is nu het moment om alsnog van mening te veranderen. Harde keuzes zijn nu onvermijdelijk.

Stier:

Nieuwsgierig zijn is prima, maar stort je niet blindelings op alles wat op je pad verschijnt. Zet dat goede gevoel om in zelfdiscipline en doe eindelijk wat je al zo lang uitstelt.

Tweelingen:

Jouw gezicht spreekt boekdelen vandaag. Positief of negatief: je laat alles zien én horen. Voor sommigen is het wat veel. Laat stilte vaker spreken bij mensen die je niet goed kent.