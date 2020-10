De tarotkaart van 23 oktober: de Leeuw moet de waarheid onder ogen zien

De tarotkaart die voor vrijdag 23 oktober 2020 is getrokken, is de kaart Drie van Zwaarden. Wat betekent dat voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor een beslissing die je met je verstand neemt. Iets tegen het gevoel in moeten doen. In relaties staat deze kaart voor teleurstelling, pijn en liefdesverdriet. Dit kan een positieve wending krijgen als het gaat om het beëindigen van een relatie die niet goed voor iemand is. Dit geldt ook voor werk.

Dit voorspelt de tarotkaart Drie van Zwaarden voor…

Ram:

Misschien kom je er vandaag achter dat je iets hebt nagelaten wat je partner graag wilde. Vergeten? Of zit er meer achter? Een goede dag om uit te zoeken wat je voor iemand voelt.

Stier:

Een vlaag van jaloezie kan maken dat je dingen zegt die je niet meent. Bijt op je tong om situaties niet te laten escaleren. Ga anders een blokje om, stoom afblazen.

Tweelingen:

Mensen stappen niet uit hun bed met het idee om jou eens lekker te kwetsen. Houd dat vooral in je achterhoofd vandaag, want je bent geneigd om spoken te zien. Toon lef voor de liefde.

Kreeft:

Spannende situaties opzoeken om je relatie te testen? Of single en op zoek naar een heldhaftige ridder die je redt? Het is een dag van uitersten. Blijf ademen en houd het veilig.

Leeuw:

Haal je nog het beste uit elkaar? Als je een partner hebt, speelt deze vraag vandaag op. Het antwoord kan ontnuchterend zijn. Tijd voor een goed gesprek. Speel open kaart.