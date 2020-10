De tarotkaart van 24 oktober: de Boogschutter moet letten op zijn woorden

De tarotkaart die voor zaterdag 24 oktober 2020 is getrokken, is de kaart De Duivel. Wat betekent dat voor jouw sterrenbeeld?

De tarotkaart staat voor: Wat is jouw verslaving? Je donkere kant? Waartoe laat jij je steeds weer verleiden? Deze kaart staat bij iedereen voor iets anders, hij is zeer persoonlijk. De kaart wijst in ieder geval op spelen met vuur. Het is een waarschuwing. Pas op dat je je vingers niet brandt!

Een dag waarop je heel gemakkelijk je geduld verliest. Explosiegevaar! Richt je energie naar binnen en kijk eerlijk wat daar allemaal smeult. Kun je iets uitpraten, doe het dan.

Een paar dropjes in de auto, een extra boterham voor de lekker. En je kunt dat taartje van je jarige collega toch niet afslaan? Minderen is moeilijk, maar je krijgt hulp uit onverwachte hoek.

Grote kans dat jij vandaag beseft dat je niet altijd iets (moois) hoeft te zeggen om de sfeer te verbeteren. Sterker nog: zwijgen kan heel verbindend werken. Lichaamstaal spreekt.

Kreeft:

Een onschuldige flirt kan vandaag nare gevolgen hebben. Gelukkig kun je je goed voorstellen hoe de ander zich voelt en dat laat je merken. Geef wonden tijd om te helen.

Leeuw:

Voor jou is het alles of niets vandaag. De liefde, of iets dat je met liefde doet, verdraagt geen compromissen. Toon wat je voelt, men neemt het serieuzer als je het niet theatraal doet.

Maagd:

Je onderwerpt alles en iedereen aan een grondige analyse vandaag. Prima, maar overdrijf het niet. Je weet best dat vooral zaken van het hart niet altijd te beredeneren vallen.

Weegschaal:

In je drang om alles eens over een andere boeg te gooien, verras je menigeen. Zo kan het ook! Als je er zelf vrede mee hebt, heeft je omgeving dat ook.

Schorpioen:

Heb je het gevoel dat je naasten je tegenhouden in iets dat je graag wilt? Of ben jij het zélf die muren opbouwt? Vraag een goede vriend(in) die erbuiten staat eens om raad.

Boogschutter:

Pats boem zeggen wat je denkt kan vandaag wat vogeltjes doen opvliegen. Vooral de bijzondere! Verpak woorden daarom liever in wat prettiger papier, dan eet men uit je hand.

Steenbok:

Heeft iemand kritiek op je functioneren vandaag, dan kun je behoorlijk beledigd reageren. Het raakt aan je eigen perfectionisme; waarschijnlijk vind je dat diegene gelijk heeft. Dubbelcheck!

Waterman:

Met nieuwe ideeën spelen is vandaag niet genoeg. Kies de beste, zet die om in concrete plannen en begin eraan. Voldoening is je beloning, later volgt meer honorering.

Vissen:

Een simpel akkefietje kan veranderen in een hoog oplaaiende ruzie. De lontjes blijken kort, vooral in de gezinssfeer. Kijk er van dichtbij naar, waarschijnlijk gaat het nergens over.

