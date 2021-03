De tarotkaart van 25 maart: die droombaan komt eraan, Tweelingen

Het ziet ernaar uit dat prins Harry het de komende tijd erg druk krijgt. Sinds zijn vertrek naar de Verenigde Staten zijn er geen lintjes meer om door te knippen. Sterker nog, de royal moet zelf zijn boontjes zien te doppen. Na commerciële deals met Spotify en Netflix, waar normaal gesproken miljoenen dollars mee gemoeid zijn, wil Harry zich ook weer richten op ander werk dat hem nauw aan het hart ligt.

De nieuwe klus van Harry is een bijzondere. CNN meldt dat de prins is betrokken bij een nieuw onderzoek naar desinformatie in Amerika in de media en op het internet.

Prins Harry weer aan het werk

Daarmee is hij een van de vijftien commissarissen van de Commission on Information Disorder van het Aspen Institute, een organisatie die zich bezighoudt met humanitaire studies. Als parttime-lid van de organisatie schuift Harry aan bij vergaderingen. Als expert op het gebied van onjuiste informatie die verspreid wordt in de media en online, heeft de hertog van Sussex ongetwijfeld veel te zeggen over dit onderwerp.