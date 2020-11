De tarotkaart van 25 november: Maagd heeft een zéér kort lontje vandaag

De tarotkaart die voor woensdag 25 november is getrokken, is de Negen van Zwaarden. Wat betekent dit voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor: schaamte, spijt en schuldgevoelens. Men slaapt slecht door het piekeren over zorgen. In de liefde gaat het over angst om verlaten te worden door scheiding of overlijden of voor schaamte over iets persoonlijks. Op het werk: faalangst of spijt van gemaakte fouten.

Advertentie

Ram

Moeilijke gesprekken? Liever niet vandaag. Bij persoonlijke miskleunen is goed om alvast na te denken over oplossingen. Daarvoor moet je wel toegeven dat ook jij niet onfeilbaar bent.

Stier

Krampachtig vasthouden doet pijn. Ja, het woord loslaten is een dooddoener. Toch gebruik je het vandaag in je voordeel. Hoe dan? Acceptatie en je richten op waaraan je wél wilt bouwen.

Tweelingen

De kaart heeft weinig invloed op je. Jij voert prettige praatjes en vlindert van buurvrouw via vrienden en collega’s naar die meeting op Zoom. Kies één onderwerp om op door te denken.