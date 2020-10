De tarotkaart van 25 oktober: de Steenbok moet zichzelf blijven

De tarotkaart die voor zondag 25 oktober 2020 is getrokken, is de kaart Koning van Pentagrammen. Wat betekent dat voor jouw sterrenbeeld?

De tarotkaart staat voor alles wat tastbaar en duurzaam is. Deze koning staat voor realisme; geen woorden maar daden. Hij is doelgericht en weet echt van onecht te onderscheiden. Valt deze kaart in relaties, dan gaat het over trouw, intimiteit en veiligheid. Zakelijk zijn er gunstige kansen.

Ram:

Prima dag om met je naasten van gedachten te wisselen. Stuit je op onenigheid, probeer je ego dan even te parkeren. Jezelf klein maken hoeft niet, maar geef ruimte. Je kunt er veel van leren.

Stier:

Roze is je bril vandaag niet, maar je kijkt wel nadrukkelijk vanuit je eigen voordeel. Gelukkig staat je hart wel open, zodat je anderen waar nodig steun én die warme knuffel kunt geven.

Tweelingen:

Zoals de wind waait, waait jouw jasje vandaag. Pas op dat men je niet onbetrouwbaar gaan vinden als je je mening steeds verandert. Geef gewoon toe dat je het niet weet.