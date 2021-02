De tarotkaart van 26 februari: “Lieve Ram, grote kans dat je verliefd bent”

Wegens ernstige gedragsproblemen wordt Lars op zijn vijftiende uit huis geplaatst en belandt in een instelling. Na anderhalf jaar is hij terug in zijn geboortestad Amsterdam, woont bij een begeleid wonen groep en zit op het ROC. Maar er is corona en aan online lessen doet Lars niet. Hij staat nog vaak ‘s nachts bij zijn moeder voor de deur.

Op een zaterdagavond in april gaat om 23.30 uur mijn telefoon. Ik lig net in bed. Het is Lars, die vraagt of ik hem wil komen halen in Almere. Hij is gevallen met zijn nieuwe motorscooter. Een vriend die achterop zat brak daarbij zijn been en is per ambulance afgevoerd naar het lokale ziekenhuis.

“Ma, ik had wel dood kunnen zijn,” zegt hij.

In zijn stem hoor ik een mengeling van angst en boosheid. Ik antwoord hem dat ik hem zeker wil komen halen maar dat het wel drie kwartier duurt voordat ik er ben.

Dat duurt Lars te lang: ‘Tering, dat is kankerlang. Ik bel wel een taxi,” snauwt hij door de telefoon.

Klaarwakker ben ik. Lars die ik al twee weken niet gesproken heb omdat hij boos op me is, belt nu ineens en vraagt om hulp. Wat doet hij midden in de nacht in Almere? En hoe komt hij in godsnaam aan een motorscooter? Hij heeft niet eens een scooterrijbewijs. Ik google het telefoonnummer van het ziekenhuis in Almere en krijg de nachtportier aan de lijn die vanaf zijn plaats kan zien dat Lars buiten staat te bellen. Vijf minuten later is Lars verdwenen. Hij beantwoordt mijn paniekerige telefoontjes niet. Ik lig een uur wakker. Nee, er wordt niet aangebeld. Het blijft doodstil op straat. Ik stuur een app naar de nachtdienst van de woongroep van Lars met het verzoek of ze mij willen informeren als Lars daar is gearriveerd. Binnen tien minuten krijg ik een reactie, Lars is heelhuids aangekomen. Hoe, dat weten ze daar ook niet. Ik stuur vanuit mijn bed dankbaarheid richting het universum.