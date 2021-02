De tarotkaart van 27 februari: “Tweelingen, vandaag komen je wensen uit”

Dat het nogal wat is om voor vier bekende coaches én miljoenen kijkers thuis een liedje te zingen, hoeven wij je natuurlijk niet te vertellen. Het is dan ook niet zo gek dat er af en toe wat zenuwachtige kandidaten in ‘The Voice of Holland’ voorbijkomen. Voor één kandidaat werden z’n zenuwen hem vrijdagavond te veel: Jasper Wever was nog maar net aan zijn optreden begonnen, toen de coaches hem abrupt lieten stoppen.

Jasper was namelijk zó ontzettend zenuwachtig, dat hij al haperend aan z’n optreden begonnen. Het lukte hem niet om zich hierna nog te herpakken, wat voor de coaches genoeg reden was om hem abrupt te laten stoppen.

Dat de zenuwen regelmatig door Jasper z’n lijf gieren, was al bekend. Tijdens een eerder optreden maakte Ali.B al een grapje over het feit dat hij wel érg bezweet op het podium stond. Vlak voordat Jasper het podium op gaat, krijgt hij dan ook nog even snel een touch-up van de visagist die hem probeert gerust te stellen dat hij ‘níet gaat zweten’. Als presentator Martijn Krabbé dan ook nog eens in zijn aankondiging zegt dat het al mooi zou zijn als Jasper een beetje ontspannen kon zijn tijdens het zingen, kunnen wij ons best voorstellen dat dit voor Jasper niet echt helpt.

Coaches grijpen in

Zodra hij begint met zingen, is het dan ook duidelijk te merken dat hij ontzettend zenuwachtig is. Het lukt hem maar niet om op de juiste toon te komen en hij blijft maar naar adem happen. Zijn vrouw die van een afstandje toekijkt voelt meteen aan dat het niet goed zit en gelukkig voor Jasper grijpen de coaches al snel in. “Stoppen!” zo klinkt het, waarna de band stopt met spelen en Jasper geschokt in de ogen van de coaches kijkt. Zij laten hem weten dat hij even diep moet ademhalen en moet proberen om zich te herpakken.

Tweets

En of hij zich weet te herpakken: Jasper zingt hierna namelijk de sterren van de hemel en krijgt van Jan Smit alsnog een stoel, wat betekent dat hij door is naar de volgende show. Op Twitter is niet iedereen even te spreken over het optreden van zijn coach Jan Smit. Zij vinden dat het wel erg lang duurde voordat hij ingreep tijdens Jaspers optreden en prijzen Anouk omdat zij wél snel ingreep:

Sorry maar #JanSmit mag volgend seizoen direct uit #TVOH gezet worden. Als je als coach je pupil voor lul zet op TV en door laat zingen. En #Anouk & #waylon moeten ingrijpen. Ben je coach onwaardig ! Grote afgang. — Quirijn (@byq86) February 27, 2021

Anouk is een topper, zij greep in bij Jasper. Iets wat Jan had moeten doen. ANOUK sprak die jongen moed in. Waardoor hij zich heeft herpakt dat is wat een coach HOORT te doen. #tvoh — Shinebrightx_x (@shinebrightx_x) February 27, 2021

Goede ingreep van Anouk om Jasper opnieuw te laten beginnen #sportief #tvoh — )))Edwin((( (@edwin2312) February 26, 2021

Ongelofelijk goed hoe Jasper zich herpakte. Respect 👍🏻 #tvoh — Silvia (@Silvia28488) February 26, 2021

Jasper need more coaching…. No Jan, he needed coaching before he got in stage and when he started singing off key. Yet it was Anouk that actually did the coaching. #sigh #tvoh — Jaydon (@JaydonVerbueken) February 26, 2021

In de video hieronder kun je de tweede poging van Jasper zien vanaf 07.50:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL 4. Beeld: Screenshot RTL 4, YouTube