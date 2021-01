De tarotkaart van 28 januari: de volle maan kan voor ruzie zorgen, Weegschaal

Sinds de tweede lockdown is afgekondigd, staat De Kindertelefoon roodgloeiend. Kinderen bellen en chatten vaker met De Kindertelefoon dan in de eerste lockdown en het gaat steeds minder over ‘normale puberzaken’ als verliefdheid en vriendschap. Een zorgwekkende ontwikkeling, aldus directeur Roline de Wilde.

“Het is ontzettend belangrijk dat kinderen die in situaties met huiselijk geweld zitten of gevoelens van depressie ervaren hierover praten. Ik ben dan ook blij dat deze kinderen ons weten te vinden. Maar ik vind deze stijging, zeker in combinatie met de daling in contact over onderwerpen als vriendschap en verliefdheid, zorgwekkend”, vertelt ze.

Advertentie

Meer gesprekken bij De Kindertelefoon

Waar in de eerste lockdown gemiddeld 16 gesprekken per dag werden gevoerd over zelfdoding, steeg dit aantal tijdens de tweede lockdown naar 21 keer per dag. Daarnaast nemen meer kinderen contact op om te praten over eenzaamheid en depressie. Ook het aantal gesprekken over (getuige zijn van) huiselijk geweld blijft stijgen. Eerst waren dat er 16 per dag, nu zijn het er 18.