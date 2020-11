De tarotkaart van 28 november: Boogschutter heeft een pesthumeur

De tarotkaart die voor zaterdag 28 november is getrokken, is Acht van Kelken. Wat betekent dit voor jouw sterrenbeeld? De Waterman moet even lekker gek doen en de Schorpioen moet leren praten over gemaakte fouten.

Deze kaart staat voor: iets of iemand met pijn in het hart verlaten. Het lijkt een eigen keuze, maar men heeft niet veel keuze. In de liefde staat deze kaart voor het scheiden van wegen en een onzekere toekomst. Ook in werksituaties geeft het afscheid weer, of het verlies van taken.

Ram

Best mogelijk dat je vandaag ergens op terug kijkt en daar heel triest van wordt. Doorleef het gevoel, maar blijf niet hangen in zelfmedelijden. Omarm jezelf eens stevig. Je doet je best!

Stier

Verzamel vandaag eens informatie over hoe je een lastige situatie kunt aanpakken. Praten met een ervaringsdeskundige is een goed idee. Jezelf in de ander herkennen opent deuren.

Tweelingen

Je geliefde(n) weten allang hoe jij je voelt. Houd dat in je achterhoofd bij het erover kletsen, want je bent vandaag geneigd om door te draven. Navoelen is nu beter dan nadenken.

Kreeft

Iemand herdenken die je ontvallen is. Oude fotoboeken bekijken. Het kan je wat melancholisch maken vandaag. Het heeft nut, als je maar ziet hoezeer je gegroeid bent.