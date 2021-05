De tarotkaart die voor zaterdag 29 mei is getrokken is ‘Twee van Bekers’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor: een liefdevolle ontmoeting op gevoelsniveau. Een weerzien of gelukkig contact met een nieuwe of bestaande relatie. Men gaat ook liefdevol met zichzelf om. Liefde: verliefdheid, beminnen en/of verzoening. Werk: hartelijke sfeer, begrip en medewerking; ook bij sollicitaties.

In beweging komen wakkert de liefde aan. Letterlijk, maar ook figuurlijk door je gevoel te laten stromen. Singles stappen nu heel onbevangen op leukerds af. Weinig kans op blauwtjes.

Belt iemand net op het moment dat je aan diegene denkt? Dat lijntje tussen jullie heeft verzorging nodig. Maak samen een wandeling en/of pak een terrasje en praat bij. De golflengte klopt.

Wie heb je lang niet gezien? Wie mis je? Gun jezelf de lol van iemand verrassen met je aandacht en aanwezigheid. Iemand die het moeilijk heeft, geef jij vandaag hoop.



Kreeft

Krachtige verlangens in je trekken de andere sekse. Moed is nu je grootste troef, maar maak er geen machtspelletjes van. Ook (te) vlot intiem met iemand worden is een no-go. Go slow!

Leeuw

Spraakverwarringen kunnen onrust veroorzaken. Die frons wordt verzacht door de zon en frisse lucht. Wees zoveel mogelijk buiten. Ook eten smaakt beter met dat luchtige sausje.

Maagd

Trouw zijn aan je eigen behoeftes krijgt de nadruk. Wil je knuffelen? Knuffel. Wil je zoenen? Zoen. Wil je solo van je dag genieten? Doe dat vooral. Alles wat je begeert ligt binnen handbereik.

Weegschaal

De mensen om je heen zijn je spiegels. Met dat gegeven in je achterhoofd: wie maakt wat in je los? Een interessante dag waarbij je veel over jezelf te weten kunt komen.

Schorpioen

Iemand niet willen kwetsen. Iemand niet kwijt willen raken. Je kunt je angsten vandaag heel goed in de ogen kijken. Waardoor je ziet: die grote boze wolf is gewoon een puppy.

Boogschutter

Best kans dat iemand je tot vervelens toe afleidt. Zit er meer achter die aandachttrekkerij? Of ben jij degene die naar een aai over de bol solliciteert? Geef, en je zult krijgen.

Steenbok

Harmonie kan, ondanks de kaart, ver te zoeken zijn. Daagt je partner je uit? Speel geen blufpoker. En pas je niet aan! Benoem een eigenschap waarop je trots bent en draag het uit.

Waterman

Alles en iedereen wat/die anders is, trekt je blikken. Dromen over exotische plaatsen, mensen en gebeurtenissen zijn een must. Ga erop uit, dat brein van je heeft positieve lading nodig.

Vissen

Oergevoelens komen in je los. Geef je brein vrijaf en richt je op alles wat ‘ongrijpbaar maar waar’ is. Trek een tarotkaart. Bestudeer de planeten. En kies je gezelschap met zorg.

Astroloog en tarotlegger Viola Robbemondt trekt iedere dag één kaart uit de Rider-Waite kaarten en legt deze voor alle twaalf de sterrenbeelden.