De tarotkaart van 29 november: Single Stieren de liefde hangt in de lucht

De tarotkaart die voor zondag 29 november is getrokken, is De Zegewagen. Wat betekent dit voor jouw sterrenbeeld? Single stieren, de liefde hangt in de lucht en voor de Boogschutter de hoogste tijd voor een make-over.

Deze kaart staat voor: een grote stap vooruit! Men slaat vol ambitie de eigen weg in. Een goed gevoel en ondernemingslust overheersen. In hart zaken geeft deze kaart aan dat er een frisse wind gaat waaien. Het oude wordt tamelijk rigoureus aan de kant gezet. Werk: ambities en zelfstandigheid.

Ram

Iets ophelderen kost je vandaag geen zweetdruppels. Het doet een vriendschap erg goed. Hoed je nu voor herhaling. Een ram stoot zich in het gemeen, niet twee keer aan dezelfde…

Stier

Samenzijn is belangrijk en je zet je beste beentje voor. Kaarsjes aan, sushi erbij en lekker knuffelen. Bij singles kan de vlam in de pan slaan voor iemand die ze al langer kennen.

Tweelingen

Woon je samen met je partner, dan knijpt die in de handjes deze dagen. Je loopt het vuur uit de sloffen voor warmte en gezelligheid. Wees eerlijk: je doet het óók voor jezelf.

Kreeft

Combineer het mooie en het praktische vandaag. Koopjesjacht geeft nu alleen voldoening als ook je zuinige, verantwoordelijke kant aan bod mag komen. En als je iets voor je geliefde koopt.