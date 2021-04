De tarotkaart die voor zaterdag 3 april is getrokken, is ‘De Toren’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor: Heftige veranderingen, zekerheden vallen plotseling weg, situaties die ‘te klein’ zijn worden vervangen door grootse gebeurtenissen. Liefde: opgebouwde muren en maskers vallen weg. Men stelt zich open voor de partner. Werk: nemen of krijgen van ontslag. Ontplooiing.

Advertentie

Ram

Best kans dat een project wordt afgekapt, of dat je met relatiestress te maken krijgt. Regel dit niet telefonisch of per app, maar persoonlijk. Elkaar in de ogen kijken is goed voor wederzijds begrip.

Stier

Is er iemand in je omgeving die wel een schouder kan gebruiken om op uit te huilen? Jij helpt waarschijnlijk liever in praktische zin, dus stel voor om boodschappen te doen en/of te koken.

Tweelingen

Iets lastigs alleen verwerken? Heb je geen partner, zoek bij wijze van klankbord contact met een dierbare. Druppels lavendelolie op je kussen helpen tegen nachtelijk gepieker.