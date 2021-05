In Deze quiz is voor jou speelden Hugo Kennis, Daphne Bunskoek, Stefano Keizers en Victoria Koblenko een mooi geldbedrag bij elkaar voor onderneemster Mirjam die haar horecazaak verloor tijdens de coronacrisis.

Mirjam had samen met haar man Daan een restaurant in Rotterdam. Corona heeft de zaak echter de kop gekost en het koppel moest faillissement aanvragen. Mirjam en Daan bleven achter met een enorme schuld.

Zeventig euro in de week

Mirjam werkt momenteel fulltime in de zorg en Daan is een opleiding gaan volgen en is nu machinist voor goederenvervoer. Maar de kans bestaat dat zij hun huis moeten verkopen, want hun rekeningen zijn bevroren.

“Ze moeten als gezin van zeventig euro in de week rondkomen”, vertelde presentatrice Linda de Mol in Deze quiz is voor jou. De schulden maken het onmogelijk om opnieuw te beginnen. Daarom proberen de BN’ers zoveel mogelijk geld bij elkaar te spelen.

Mooi Geldbedrag

Stefano en Victoria wonnen uiteindelijk de quiz met 61 punten van Hugo en Daphne. Zij haalden slechts 55 punten. De punten van de duo’s zijn gezamenlijk goed voor bijna 3000 euro. In de finale vulden Stefano en Victoria dit bedrag aan tot maar liefst € 30.400,-.

“Ik zit hier helemaal te trillen”

Mirjam was duidelijk helemaal in shock toen Linda de Mol ineens via de televisie tegen haar begon te praten. “Wat me zo ontzettend heftig lijkt is dat je eerst, ondanks keihard werken, je droom in rook op ziet gaat. En dan nog jaren de financiële ellende erbij hebt”, zei Linda.

Toen de presentatrice het bedrag van 30.400 euro onthulde, reageert Mirjam met veel ongeloof. “Serieus? Voor ons? Fantastisch. Dankjewel”, stamelde ze met tranen in haar ogen. “Het is een beetje onwerkelijk. Ik zit hier helemaal te trillen.”

