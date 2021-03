Meerdere leerlingen van de Gomarus Scholengemeenschap, werden door leraren gedwongen uit de kast te komen tegenover hun ouders en medeleerlingen. Oud-leerling Mace de With zat bij Op1 om haar verhaal te doen.

“Op de reformatorische school Gomarus in Gorinchem wordt homoseksualiteit gezien als een ‘zonde tegen de natuur’”, schrijft NRC vrijdag. De krant sprak acht oud-leerlingen en dat verhaal zorgde voor een hoop woede en verdriet.

In Op1 deed oud-leerling Mace de With nogmaals haar verhaal. Ze vertelt dat ze op school een vriendinnetje had waar het niet zo goed meeging. Op dat moment was Mace 15 jaar. “Dat wilde ik heel graag aan mijn mentor vertellen. Dat heb ik toen verteld met de intentie dat het vertrouwelijk zou zijn. Het was ook een vertrouwenspersoon”, vertelt ze.

Lijst met ‘fouten’

Een paar dagen later werd ze naar een kamertje geroepen waar de zorgcoördinator en haar mentor zaten. “Ze hadden een lijstje gemaakt met de dingen die ik ‘fout’ had gedaan.” Een van die dingen was het hebben van een relatie met een vrouwelijke medeleerling. “Er werd mij toen een keuze voorgelegd. Óf ik zou het zelf aan mijn ouders vertellen, of zij gingen het doen.”

Ouders erbij halen

Mace vertelt dat ze er onderuit probeerde te komen en in paniek raakte. “Ik heb toen ook aangegeven dat ik dat niet wilde doen en er niet klaar voor was, daar daar werd geen gehoor aan gegeven. Ze zeiden: ‘Jouw ouders staan beneden en we gaan ze nu roepen’. En dat is toen ook gebeurd.”

Opgesloten

Toen de ouders van de oud-leerling erbij werden gehaald, werd de deur van het lokaal geblokkeerd en op slot gedaan, zodat ze niet naar buiten kon. “Toen werd ik helemaal gek. Ik heb meerdere malen geschreeuwd dat ik weg wilde. Ik probeerde hem weg te duwen, en dat lukte niet.”

Geen verantwoording

De mentor en zorgcoördinator hebben toen ‘haar verhaal’ verteld aan haar ouders. Mace kreeg op dat moment niet de ruimte om ook wat te zeggen. “Ik probeerde er soms nog tussen te komen om mijn verhaal te vertellen, maar ik kreeg daar gewoon de kans niet voor. Het klopte wat zij zeiden, maar ik mocht geen verantwoording afleggen.”

Reacties

Kijkers zijn in shock door het verhaal van Mace. “De middeleeuwen zijn voorbij”, schrijft iemand op Twitter. Een ander: “Niemand zou zich zo gedwongen uit de kast moeten komen. Ik herhaal: NIEMAND!”

Als Rooms-katholiek ben ik zeer voor de vrijheid van Godsdienst, maar zeer tegen Artikel 23 van de Grondwet. Zonder artikel 23 kan ik uitstekend mijn geloof beleiden. #Op1 — Patrick goes 🇳🇿 (@ZegmaarPatrick) March 29, 2021

Mace de With en @mvndarijn hebben beiden problemen ervaren op de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. @Macedewith1 “Er werd mij de keuze gesteld: of ik ging het zelf aan mijn ouders vertellen of zij gingen het doen.” #Op1 pic.twitter.com/iik3NWba2E — Op1 (@op1npo) March 29, 2021

Wat een afschuwelijke ervaring voor Mace. Wat een inbreuk op privacy en schending van vertrouwen. Dat mag zo nooit gebeuren. Ik verwacht hier stevige maatregelen richting deze school en de betrokken professionals. — Monique ❤️💖❤️ (@IamMoniqueBeek) March 29, 2021

Maak kerk en staat strikt gescheiden net zoals in andere landen, de middeleeuwen zijn voorbij! — rubensiekman (@rubensiekman) March 29, 2021

Als geboren Gorinchemse wil ik graag gezegd hebben dat de Gomarus absoluut geen algemeen of goed beeld geeft van deze fijne, mooie, sociale, culturele, gezellige stad waar iedereen welkom is. Mijn hart breekt van dit vreselijke verhaal. 💔 #NRC #Op1 @zeikschrift @estherrosenberg — Willemijn. (@mijnerzijds) March 29, 2021

De betreffende school heeft inmiddels zelf ook gereageerd. Lees hier het betoog van de voorzitter.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: NPO1