De tarotkaart van 4 februari: “Lieve Ram, misschien een online date?”

De tarotkaart die voor donderdag 4 februari is getrokken is ‘Acht van Pentakels’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor: het begin van iets nieuws. Men is zeer gemotiveerd en heeft zin om vaardigheden en taken te ontwikkelen. Liefde: een (nieuwe) relatie met goede toekomstmogelijkheden en veel plezier. Werk: een nieuwe functie of taak. Men is nieuwsgierig en aanvaardt de uitdaging.

Ram

Loop je relationeel achter de feiten aan? Schrijf ideeën op voor jouw ideale liefdesweekend en overleg deze. Singles sudderen het liefst achter het bureau. Een collega trekt de aandacht. Misschien een online date?

Stier

Moet je iets tegen je zin in doen? Verstand op nul en gaan! Je merkt later twee dingen: 1. Dat het meeviel. 2. Dat je er goodwill mee kweekt. Onderaan beginnen is oké. Ook met ervaring!

Tweelingen

Je bent graag lobbyist of vertegenwoordigt iemand (of iets) waar je echt in gelooft. Check wel of diegene de vaardigheden beheerst. Een vleug zelfpromotie – ook in de liefde – is vandaag toegestaan.