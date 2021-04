De tarotkaart van 5 april: "Vissen, vandaag draait alles om jou"

De tarotkaart die voor maandag 5 april is getrokken, is ‘Koningin van Bekers’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze staat voor: fijngevoeligheid en inlevingsvermogen. Gevoelens onder woorden brengen is lastig, het gaat om sfeer. Genezende krachten die ons verder helpen. Liefde: overgave, volledig in elkaar opgaan. Behoefte aan steun. Werk: een afwachtende houding. Werk maken van mediamieke gaven.

Emoties kleuren je dag als een regenboog. Je bent je ervan bewust dat je lief niet hetzelfde hoeft te denken en voelen als jij. Elkaar aanvullen betekent ook het beste in elkaar bovenbrengen.

Haal dat verlanglijstje maar uit dat donkere laatje. Best kans dat iets uit je top 3 in vervulling gaat. Chaotische stemming? De kosmos geeft je een duw. Wees er blij mee, het maakt je scherp.

Wil je gelijk, of wil je geluk? Het is de vraag aan jou, want mars geeft je een fikse stoot koppigheid vandaag. Misschien wil je inhalen wat je al een tijdje mist? Meer tolerantie siert beter.

Eieren zoeken, samen ontbijten. Het brengt herinneringen boven waar je wegens ‘ongezellig’ misschien liever niet induikt. Gun jezelf een mijmer-uurtje. En sluit vervolgens af met een hekje.

Leeuw

Waarschijnlijk werk je door vandaag, pas wel op dat je niet doordraait. Check of een korte termijn klus je tijd op lange termijn wel waard is. Meer tijd voor de liefde/je geliefde zou mooi zijn.

Maagd

Als aardeteken steek je je wortels graag diep in de grond. Denk wel aan die spat water voor inspiratie en groei. Input komt via je fantasie. Dagdromen brengt vruchtbare samenwerkingen.

Weegschaal

Als de stress van je afglijdt, zie je pas hoeveel losse relatie-eindjes je nog moet vastknopen. Mooi als je niet focust op minpunten, maar zoekt naar het voordeel in het nadeel.

Schorpioen

Afscheid nemen, zegen of vloek? De sterren helpen je vandaag maximaal door de sluier waarachter je je hebt verscholen weg te rukken. Kom uit de kramp, je kunt het!

Boogschutter

Less is more. Zet schermen op zwart en kies vandaag heel bewust wat je tot je neemt. Dit geldt niet alleen voor informatie, maar ook voor eten en mensen. Je gezin heeft je nodig.

Steenbok

Groffe opmerkingen komen hard aan. Wat hoort bij jou, wat bij de ander? Je oefent vandaag je onderscheidingsvermogen. Weet dat je niet iedere schoen aan hoeft te trekken.

Waterman

Hoofd in de wolken, voetjes op de vloer. Dat is het juiste motto voor vandaag. Waarop je je aandacht richt, groeit. Oefen de ja-houding, niet alleen in woorden, ook in daden.

Vissen

‘Vandaag draait alles om mij’. Het is je gegund, want energetisch zit je ergens in de kelder van je levenshuis. Alles wat je lichaamsbewustzijn sterkt, is goed: pilates, yoga, dansen, aanraken. Enjoy!

Astroloog en tarotlegger Viola Robbemondt trekt iedere dag één kaart uit de Rider-Waite kaarten en legt deze voor alle twaalf de sterrenbeelden.