De tarotkaart van 7 mei: “Lieve Kreeft, zeg weinig, geniet meer”

Veel vrouwen voelen zich onzeker in badkleding: zo gaf in een poll op ons Instagram-kanaal 79% van de vrouwen aan zich hierin te herkennen. Hartstikke zonde, want elk lichaam is beeldschoon. In dit artikel laten we je vier soorten badkleding zien die prachtig zijn voor elk lichaamstype.

Nu is het nog erg fris als je een duik in de zee wilt nemen, maar voor je het weet staat de zomer op de stoep. Als die even doorzet, hebben we net zulke hete temperaturen als vorig jaar. Dat betekent: let’s go to the beach! Om een beach stijlvol te betreden, heb je natuurlijk wel een leuk bikinisetje nodig. Een peerfiguur, cup A of maatje 44: met de volgende tips geef je jouw lichaam de aandacht die het verdient.

Schouderklopje

Wil je jouw schouders accentueren? Kies dan voor een strapless of off-shoulder bikinitop. Een haltertop is ook altijd een goed idee. Dit soort modellen accentueert je schouders én trekt de aandacht naar de rest van je bovenlijf. Combineer het met een high-waist bikinibroekje en je bent klaar om te gaan.