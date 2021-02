De tarotkaart die voor maandag 8 februari is getrokken is ‘De Keizerin’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor: de natuurlijke, scheppende levenskracht. Op fysiek niveau is er vruchtbaarheid, op artistiek vlak veel creativiteit. Er ontstaan nieuwe dingen. In relaties zijn er leuke ontwikkelingen, er is moederliefde en groei. Werk: verrassende ideeën en vitaliteit. Men komt uit de sleur.

Ram

Je krijgt wat je geeft. Iemand met wie je ideeën kunt uitwisselen is vandaag noodzakelijk om je ei kwijt te kunnen. Laat je niet beheersen door ‘moetjes’. Schrap iets, dan ben je creatiever.

Stier

Jouw boterham is dik belegd vandaag, en je eet ‘m graag zelf op. Bedenk dat je je pas echt rijk voelt als je ideeën, ervaringen of spullen kunt delen. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde.

Tweelingen

Welk verhaal vertel je jezelf – óver jezelf? En klopt dat met de werkelijkheid? Pak dingen waarover je ontevreden bent aan, één stapje tegelijk. Verslavingen overwin je ook op die manier.