Dit voorspelt de tarotkaart van donderdag 8 oktober voor jouw sterrenbeeld

De tarotkaart die voor donderdag 8 oktober 2020 is getrokken, is de kaart van de Stier. Wat betekent het voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor hoop, wijsheid en het maken van langetermijnplannen. Met deze kaart kun je misschien nog niet precies zien wat de resultaten van je inspanningen zijn, maar er komt vast iets moois van. Denk aan vernieuwing, verjonging en vervulling. En in de liefde staat deze kaart voor veelzeggende ontmoetingen.

Dit zegt de tarotkaart van de Stier over jouw sterrenbeeld

Ram

Relaties staan extra in the picture bij jou en vandaag is een uitstekende dag om er iets mee te doen. Haast maken is nu niet de bedoeling, elkaar (nog) beter leren kennen wel. Wees nieuwsgierig.

Stier

Je wilt iets heel graag, maar druk uitoefenen om er vaart achter te zetten is een no go. Je kunt je nu goed uiten, dus vertel degene(n) van wie je houdt dat ook. Zelfgemaakte presentjes werken.

Tweelingen

Als je gezegend bent met een jeugdige uitstraling, is dat vandaag nóg meer te zien. Als mensen vragen wat je geheim is: een speelse instelling. Pluk de dag!

Kreeft

Je gevoelens staan vandaag op je gezicht geschreven. Je bloost en straalt erop los. Vooral je gezin krijgt de volle lading leuks van je. Er is goed nieuws op komst over een contract of plan.

Leeuw

Je lijkt voorspellende gaven te hebben, in de positieve zin. Richt jij je zonnige blik vandaag richting alles wat wel een beetje aanmoediging kan gebruiken, dan is je dag welbesteed.