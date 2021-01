Het ziet er voorlopig niet naar uit dat we zorgeloos op vakantie kunnen gaan, maar we hopen natuurlijk dat we ergens dit jaar weer op reis kunnen. Ondanks dat we nog even moeten wachten, zijn er al wel voorspellingen gedaan wat de reistrends voor 2021 worden.

Staycation

We hebben de smaak goed te pakken en houden de staycations er lekker in. Velen zullen op het moment verlangen naar een vakantie in het buitenland, maar we hebben ook geleerd dat Nederland veel moois heeft te bieden. Ook in ons kikkerlandje kun je namelijk een leuke stedentrip maken, vakantie vieren aan het strand of in de natuur tot rust komen.

Duurzaam reizen

Bewuster en duurzamer reizen wordt nog populairder. Reistrend-onderzoeker Tessa aan de Stegge vertelde al eens eerder aan Libelle dat een duurzame manier van reizen nog meer wordt omarmt. Zo is de verwachting dat we vaker de trein zullen nemen en sneller boeken bij lokale accommodaties.

Op roadtrip

We verlangen er allemaal naar om weer te kunnen gaan en staan waar we willen. Daarom wordt er verwacht dat roadtrippen een van de reistrends voor 2021 wordt. Die roadtrip kan overigens ook lopend plaatsvinden, want volgens wetenschapper Heather Warfield gaan we massaal aan de pelgrimstocht. Dit is van oudsher een reis langs heilige plaatsen, maar tegenwoordig zijn er ook allerlei literaire, historische en culturele routes die je kunt volgen.

