Net als in andere jaren wordt het paasevenement The Passion op Witte Donderdag uitgezonden (dit jaar valt die dag op 1 april). Eerder werd al bekendgemaakt wie de hoofdrollen spelen in deze 11de editie en met de bekendmaking van de discipelen is de cast nu compleet.

Van de tienkoppige discipelenlijst uit 2020 zijn alleen presentatrice Tooske Ragas en actrice Britt Scholte nog over. In verband met corona ging The Passion in 2020 immers niet door en kwam er ‘slechts’ een uitzending waarin hoogtepunten van de vorige edities getoond werden. Waarom de overige acht BN’ers uit 2020 wel zijn vervangen, is omdat er “bij elke editie opnieuw wordt gekeken naar welke cast daar het beste bij past”. Overigens krijgt Roermond dit jaar alsnog de eer.

Discipelen in The Passion 2021

De discipelen worden dit jaar dus gespeeld door Tooske Ragas en Britt Scholte en verder door Jefferson Yaw Frempong-Manson, Jeffrey Hamilton, Kim Pieters, Mitch Wolterink, Ramon Brugman, Roosmarijn Wind, Sharon de Miranda en Sterre Koning.

Bijrollen

Net als elk jaar vervullen bekende Nederlanders ook een bijrol in The Passion. Zo is er een rol weggelegd voor Cas Jansen en Dwight van van de Vijver als politieagenten, heeft Lucille Werner (zijn stond in 2020 op de discipelen-lijst) een bijrol in deze editie, spelen Pip Pellens en Pim Wessels de veroordeelde criminelen en Nicolette Kluijver en Ron Blaauw hebben een rol als Petrus-herkenners.

Hoofdrollen The Passion

Eerder werd al bekend dat Freek Bartels en Trijntje Oosterhuis respectievelijk de rol van Jezus en Maria vervullen in deze 11de editie van The Passion. En verder: de Verteller is Humberto Tan, acteurs Leo Alkemade en Tygo Gernandt vertolken respectievelijk de rol van Petrus en Pilatus, artiest Rob Dekay kruipt in de huid van Judas en presentatrice Anita Witzier haalt verhalen uit het hele land op en doet verslag van de virtuele processie.

The Passion, Witte Donderdag 1 april om 20.30 uur live bij KRO-NCRV op NPO 1.

Bron en beeld: KRO-NCRV.