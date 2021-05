Claes Iversen (43) maakt geen jurken maar creaties, Máxima kiest vaak voor zijn couture. Prachtig secuur handwerk met liefde voor het ambacht, vaak met opvallende borduursels. “Ik ben een beetje een kunstenaar, dat is wat ik spannend vind aan mijn beroep.”

Niet om de boel af te kraken”, zegt Claes Iversen, “maar Nederland is best plat. Er zijn hier wel mooie gebieden, maar je merkt aan alles dat het een dichtbevolkt land is. Daarbij vergeleken komt Denemarken behoorlijk groot en weids over.”

Plat land of niet, de jeugdige Claes (spreek uit Klees) verliet in 1997 zijn geboortestad Aarhus in Denemarken, waar hij net het gymnasium had afgerond, om een tussenjaar in Nederland door te brengen. “Mijn zus is getrouwd met een Nederlander, dus ik ging eigenlijk bij haar op bezoek en ben nooit meer weggegaan.” Hij bleef iets te lang, vijf jaar ongeveer, hangen in administratieve banen, om daarna flink werk te maken van de couturedroom die hij al van kinds af aan koesterde. Inmiddels is de Deense Nederlander een toonaangevende modeontwerper, niet alleen bekend vanwege de prachtige creaties voor koningin Máxima en Ilse DeLange’s songfestivaljurk, maar ook door andere artistieke uitingen – schilderijen, wandkleden – en zijn deelname aan Wie is de Mol? van vorig jaar.

Je bent aardig vernederlandst, vallen er nog Deense invloeden te bespeuren in je werk?

“Ik ben opgeleid aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, en toen ik begon, hadden ze daar de opzet en structuur afgeleid van de Academie in Antwerpen. Dat was dus ook niet echt Nederlands. Maar ik ben natuurlijk wel opgegroeid in Denemarken. Er heerst daar een bepaald soort trots op Deense producten. Dat zie je ook bij de mensen thuis: ze hebben Deense meubels, een stereo van Bang & Olufsen, ze dragen graag kleding van eigen ontwerpers. Die waardering voor je afkomst zit heel erg in ons bloed, ietsje meer dan hier in Nederland.”

Maar is dat ook aan jouw ontwerpen af te zien?

“Ik ben er niet bewust mee bezig, maar die Deense benadering – zuiver, clean, zonder dat het minimalistisch wordt – zit op een bepaalde manier wel in mijn werk. Tegelijkertijd is het ook een mengeling van het noorden en het zuiden, zoals ik dat altijd noem. Met een heel duidelijke vrouwelijkheid en meer kleurgebruik dan de Deense ontwerpers.”

Je had een tijdje ook een ready-to-wear lijn, maar maakt sinds 2018 uitsluitend couture.

“Couture is geboren in een tijd dat mensen maatwerk droegen. Die tijd is heel erg veranderd, door technologie en noem maar op. Maar voor mij is het altijd de reden geweest waarom ik dit vak wilde doen. Deels uit liefde voor het ambacht, want er komen zo veel disciplines aan te pas. Maar om uit te leggen wat het verschil is tussen couture en ready-to-wear of confectie of hoe je het ook wil noemen: confectie is de realiteit en couture is een droomwereld. Een utopie, iets waar je graag naartoe wil. Toen ik ontdekte dat ik ontwerper wilde worden, was het juist die droomwereld die me zo fascineerde. Dat is altijd blijven hangen. Het schuurt een beetje tegen kunstenaar zijn aan, dat is wat ik spannend vind aan mijn beroep en ook wat ik wil. Ik zou niet gelukkig zijn als ik dag in, dag uit voor een groot bedrijf T-shirts op de computer moet ontwerpen. Al kun je daar meer geld mee verdienen.”

Zie je jezelf als hofleverancier?

“Zo mag ik mezelf niet noemen, hè. Daar zijn heel strikte regels voor. Ik ben sowieso niet lang genoeg bezig, dacht ik. Officieel ben ik dus geen hofleverancier, maar goed: ik werk wel samen met het koningshuis en daar ben ik trots op.”

En als je nou één creatie zou moeten noemen die je voor de koningin hebt gemaakt?

“Ik vind dat lastig. Er zit zo veel werk in die couturestukken – je bouwt een relatie op met elk stuk. De ene relatie is anders dan de andere: bij het ene was het iets ingewikkelder met de patronen, bij het andere met de stof. Het is vaak zelfs een strijd die je moet overwinnen. Ik vind alles wat ik voor haar heb gemaakt heel geslaagd. En ik vind het heel leuk dat ik ook zo veelzijdig heb mogen ontwerpen. We zijn qua kleur en materialen zo veel kanten op gegaan, dat is wel het bijzondere van een klant met zo’n functie. Er zijn weinig mensen die zo’n veelzijdige garderobe nodig hebben, dat is voor een ontwerper heel leuk en geeft enorm veel vrijheid – ondanks dat er ook veel beperkingen zijn. We hebben het wel over iemand die een heel formele functie heeft, dus je moet aan bepaalde dingen voldoen. Je kunt geen decolleté tot de navel ontwerpen.”

Maar binnen het formele kader is ze toch behoorlijk avontuurlijk.

“Dat maakt het ook zo speciaal. Er zitten wel ongeschreven regels aan vast, maar binnen die beperkingen kan eigenlijk heel veel. Couture en het koningshuis liggen dicht bij elkaar, ze gaan allebei over een soort droomwereld, iets wat niet alledaags is.”

Je hebt ook de Deense kroonprinses Mary gekleed. Welk koningshuis is modieuzer?

“Natuurlijk zijn ze dat allebei, ze hebben tenslotte kleding van mij gedragen, haha. Maar het mooie is dat iedereen door middel van hun kleding een deel van hun persoonlijkheid laat zien. Ik vind Mary ook modieus, maar toch totaal anders. Dat past bij haar achtergrond en bij Denemarken, waar je gewoon anders omgaat met kleren. Het zou jammer zijn als alle koningshuizen er hetzelfde uitzien. Wij hebben in Nederland een koningin die heel kleurrijk is en veel kleuren kan dragen. Dat is haar kracht. Prinses Mary is een andere vrouw, een soort klassieke schoonheid, bijna Audrey Hepburn-achtig. Maar dat maakt het werken voor haar zeker niet minder interessant.”

Welke royal staat nog meer op je wensenlijst?

“Koningin Mathilde van België, koningin Letizia van Spanje en het Zweedse koningshuis. Men heeft het vaak over hun uiterlijke kant, hoe mooi ze zijn, maar als je echt kijkt naar de positie die ze hebben… Het zijn meestal fascinerende, hardwerkende vrouwen die enorm veel verantwoordelijkheid hebben. Ze zijn ambassadeurs van hun land en alle ogen zijn op hen gericht. En het is natuurlijk elke keer, wie het ook is, een enorme eer om iets te kunnen bijdragen aan hun functie, aan wat ze uitstralen.”

Wat is de invloed van corona op jouw werk en de mode in het algemeen?

“Wij hebben er ook last van. Net als elk bedrijf, behalve de supermarkten en de webwinkels. Het zet je aan het denken. Je gaat meer kijken naar je prioriteiten: waar wil je heen, wat past in deze tijd? Ik vind het ingewikkeld, maar probeer het ook interessant te vinden. Het biedt ook mogelijkheden. Zo heb ik gewerkt aan mijn boek Transformers, over mijn transformatie en ontwikkeling als ontwerper en kunstenaar. Nu een grote show geven, zou totaal niet kloppen. Maar ik weet ook dat mensen – na zo lang niks te hebben kunnen doen – ernaar verlangen. Zoals gezegd: couture gaat over een droomwereld en juist in deze tijd moeten we heel positief blijven door optimistisch vooruit te kijken en oplossingen te vinden. Wat je al vóór corona zag: veel mensen kiezen voor vegan. We moeten minder vlees eten en het milieu is en blijft een enorm ding. En de modebranche heeft zeker ook veel verantwoordelijkheid. Dat is allemaal aan het verschuiven, maar we zijn er nog lang niet. Zo’n coronavirus zet de dingen op scherp en daardoor, dat hoop ik tenminste, zal er ook meer waardering komen voor het ambacht, voor het kledingstuk. En hopelijk zullen we er niet meer zo op los consumeren en wegwerpen zoals we dat vooral de laatste twintig jaar hebben gedaan.”

Je hebt altijd al bruidskleding gemaakt, Lieke van Lexmond, Renate Gerschtanowitz en Caroline Tensen gaven hun jawoord in jouw creaties. En je schijnt binnenkort met een trouwjurkenlijn te komen.

“Ja, kijk, couture is een heel beperkte markt, vooral in Nederland. Het zit hier niet meer in de cultuur om maatkleding te laten maken. En het is ook echt prijzig. Niet alleen door de materialen die worden gebruikt, maar het zijn vooral de uren die in zo’n kledingstuk gaan. De meeste mensen snappen niet hoeveel werk dat is, want je kunt tenslotte in de winkel ook voor 20 euro een spijkerbroek aanschaffen. In het algemeen kopen mensen dus geen maatkleding meer, behalve voor dat speciale moment: die één of twee keer in hun leven dat ze gaan trouwen. Dat is vaak wel een moment waarop Nederlandse vrouwen graag uitpakken en het middelpunt van de aandacht willen zijn. Dan willen ze die droom van couture beleven.”

Maar niet elke vrouw kan zich zo’n trouwjurk permitteren.

“Ik vond het zo jammer dat ik vaak aanvragen kreeg en merkte dat er behoefte was aan trouwjurken die toch ietsje betaalbaarder zijn. Op dat idee heb ik jarenlang zitten broeden. Het is geen project dat even in een halfjaar is ontstaan. En ook vanwege de omstandigheden door corona dacht ik: we gaan het nou eens iets intensiever oppakken en kijken wat we eraan kunnen doen.”

Toevallig in een periode dat er bijna geen bruiloften zijn.

“Toeval of niet, dit is in elk geval het moment dat wij als team kozen om het volledig uit te werken. Het is heel spannend.”

Hoe komt een couturejurk tot stand, hoeveel inspraak heeft de klant?

“Vooral met bruiden, maar ook in het algemeen bij couture, is het echt een samenwerking tussen ontwerper en klant. Het komt weleens voor dat een bruid heel duidelijk een beeld heeft van wat ze wil, dat het een droom is sinds ze als kind voor het eerst Assepoester zag of zo. Dan zeg ik altijd: “Als je echt heel duidelijk weet wat je wil, ben je hier niet aan het juiste adres, want dan kan ik je niet helpen.” Maar meestal heeft de klant iets van me gezien wat ze heel mooi vindt. Het begint dus eigenlijk een beetje als een sollicitatie: ik moet diegene leren kennen. Gewoon visueel en ook waarmee ze blij is met zichzelf – en waarmee minder. Verder informatie over de dag zelf en uiteraard hun eigen ideeën. Aan de hand van die input en het gevoel dat ik bij de klant krijg, ga ik aan de slag.”

Maar zijn er no-go’s? Wanneer weiger je een opdracht?

“Nou ja, ik vind het belangrijk dat ik mezelf terug kan zien in mijn ontwerpen. Anders moeten ze naar een kleermaker gaan. Ik moet proberen een gevoel van vertrouwen te creëren en als dat er niet is, wordt het heel ingewikkeld. Maar dat gebeurt bijna nooit. Je merkt gewoon of er een match is of niet.”

Dat selecteert zich vanzelf.

“Ja, en dat is heel belangrijk. Uiteindelijk staat er iemand door te passen die uit haar kleren moet, dus er moet een vertrouwensband zijn. Je geeft je wel heel erg over aan ons, niet alleen aan mij, maar ook aan mijn team. Het is niet zo dat je een jurk komt passen en dat is het dan. Het is echt een proces, dat is niet voor iedereen even makkelijk. Helemaal niet als je nog nooit eerder kleding hebt laten maken. Dan kan het soms een beetje moeilijk zijn om te zien waar het naartoe gaat. Het is heel belangrijk voor mij om die vertrouwensband te creëren en uit te leggen – met tekeningen en stofkeuze – wat het gaat worden. Maar ik kan alleen maar zeggen dat het interessante, plezierige samenwerkingen zijn waarbij twee mensen bij elkaar komen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Tekst: Wim Spijkers. Fotografie: Brenda van Leeuwen