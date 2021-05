Maandagavond wordt het tv-interview dat koningin Máxima aan Matthijs van Nieuwkerk heeft gegeven ter ere van haar 50e verjaardag uitgezonden. Youp van ’t Hek hoopt vurig dat Matthijs ook wat kritische vragen aan de koningin stelt.

Zo zou hij graag zien dat Van Nieuwkerk de koningin vraagt naar het salaris van haar dochter Amalia, vertelt hij in NRC.

In zijn column laat hij weten dat hij zich verheugt op het interview: “Ik kijk daar naar uit. Ten eerste omdat ik Máxima een interessante golddigger vind en vooral omdat ik hoop dat Van Nieuwkerk mocht vragen wat ’ie vragen wilde. Domweg omdat het 2021 is en niet meer 1955. Transparantie!” Hij vreest voor een té sympathiek interview: “Of zal er toch weer een bibberbange angsthaas van de RVD allerlei zaken hebben afgekeurd?”

Salaris van Amalia

Hij weet dan ook al op welke vragen hij vurig hoopt: “Of haar oudste dochter Amalia over haar 1,6 miljoen zakgeld per jaar strafrente moet betalen aan de bank of dat dat voor haar niet geldt? Of laat zij zich adviseren door haar achteroom Bernhard en gaat ze met de zuurverdiende centen huisjes melken?”

Wie wast de jachtkledij?

En dat is niet alles: “Wast Máxima als trouwe echtgenote de jachtkledij van haar man als hij thuiskomt van een gezond middagje zwijntjes schieten op ons Kroondomein? Of doet Willy dat als een echte geëmancipeerde huisman 2.0 zelf? En hoe krijg je dat bloed van die arme beestjes het beste uit zijn kleren? Ariel Pods of gewoon ouderwets Witte Reus op zestig graden?”

Veel kijkers verwacht

Of de vragen die Youp graag gesteld zou zien, maandagavond naar voren komen? Die kans is klein. Toch wordt verwacht dat er flink wat mensen aan de buis gekluisterd zullen zitten. Kijkcijferdeskundigen gaan uit van minimaal 4 miljoen kijkers.

Máxima 50-special: dit verzweeg Máxima voor haar ouders

