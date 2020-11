De tarotkaart van 22 november: Tweelingen het is een mooie dag voor introspectie

De tarotkaart die voor zondag 22 november is getrokken, is de Ridder van Staven. Wat betekent deze voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor: een verhitte sfeer. In positieve zin is er fanatiek enthousiasme, in negatieve zin wedijver en drift. Men wil alles, en wel NU. In de liefde is er passie, maar het botst ook: tegenpolen trekken elkaar aan. In werksituaties is er motivatie, maar weinig doorzettingsvermogen.

Advertentie

Ram

Twijfels of iemand (nog) wel bij je past? Idealisme is geen schande, maar kijk wel drie keer wat je weggooit voordat je knopen doorhakt. Vluchtgedrag is nu niet handig, een open gesprek wel.

Stier

Wordt er gezaagd aan je stoelpoten? Ben je minder onafhankelijk dan je dacht? Bezorgde gevoelens geef jij vandaag een positieve zwaai als je je richt op alternatieven. Keuze heb je altijd.

Tweelingen

Hoe je denkt en praat over je vriend(inn)en zegt vandaag veel over hoe je zelf in je vel zit. Waarover ben je ontevreden? Wat gaat goed? Een mooie dag voor introspectie.

Kreeft

Tijdschriften doorspitten, een tentoonstelling bezoeken, studeren. Jij haalt er veel inspiratie uit. Je staat objectiever tegenover andere meningen vandaag, dat maakt discussies interessant.