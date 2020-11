De tarotkaart die voor donderdag 5 november is getrokken, is de kaart ‘Ridder van Kelken’. Wat betekent dat voor jouw sterrenbeeld? Steenbok, ga mensen niet uit de weg omdat ze anders denken.

Deze kaart staat voor: een goed humeur! Verzoening na strijd, harmonie en romantiek. In de liefde is er veel begrip voor elkaar. Een half woord volstaat en je kunt heel verliefd zijn. In werksituaties kunnen taken ontspannen uitgevoerd worden.

Ram:

Is het weekend in zicht? Jij kunt waarschijnlijk niet wachten. Moet je eerst werk afmaken, raffel het niet af. De kans op fouten en onzorgvuldigheden die je later op je bordje krijgt, is nu groot.

Stier:

De nadruk ligt op je werk vandaag. Ben je er ook zo graag omdat je meer voelt voor een collega, of voor je baas? Wees eerlijk en ga niet in op voorstellen met vergaande gevolgen.

Tweelingen:

Pas op met geflirt op de werkplek vandaag. Jij bedoelt het misschien niet serieus, bij anderen kan het verkeerd vallen. Vat kritiek niet persoonlijk op, vrienden waarderen je erom.