De tarotkaart van 7 maart: “Stier, spontane acties hebben consequenties”

Wat doen de sterren vandaag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje.

Advertentie

Rik van de Westelaken

Het 21e avontuur van Wie is de Mol? zit erop! Na weken speculeren weten fans dan eindelijk wie de Mol is. En daar staat ook presentator Rik van de Westelaken even bij stil, met een foto van de finale-uitzending. “Bedankt voor de enthousiaste reacties” schrijft hij.

View this post on Instagram A post shared by Rik van de Westelaken (@rik_van_de_westelaken)

Katja Schuurman

Trotse moeder Katja deelt een zoet en zonnig kiekje met haar kleine dochtertje Coco Loulou. Het meisje werd in augustus geboren en is alweer gegroeid als kool.

View this post on Instagram A post shared by Katja Schuurman (@katjaschuurman)

Natasja Froger

In huize Froger is het knutseltijd! Natasja deelt op Instagram een gezellig filmpje waarin ze met haar kleindochter aan het knutselen is geslagen. Het doet haar denken aan haar eigen jeugdjaren, schrijft ze erbij. “Voor mij was het al even geleden maar zo leuk om dit samen met Kaycee te doen. En dat trotse hoofd als het af is!”

View this post on Instagram A post shared by Natasja Froger (@natasjafroger)

Marieke Elsinga

Marieke Elsinga is verhuisd! Zij en haar partner zijn gaan samenwonen, en om dat te vieren danst ze op tafel. De kast is echter minder blij, schrijft ze grappend bij de foto. “Op de (omgekeerde) tafel dansen, want we zijn verhuisd! Al moet Kieks nog even wennen. Al d’r eten uitgekotst… Geluk bij een ongeluk dat de nieuwe bank er nog niet is!”

View this post on Instagram A post shared by Marieke Elsinga (@mariekeelsinga)

Kim Feenstra

Trotse moeder Kim Feenstra heeft zichzelf en haar zoontje Brooklyn in matchende outfits gestoken, wat ze natuurlijk met haar volgers deelt op Instagram. Allebei dragen ze sportieve sneakers en een legging van hetzelfde merk en de volgers van het model smelten bij de lieve foto.

View this post on Instagram A post shared by Kim Feenstra (@k2im)

Miljuschka Witzenhausen

Zin om de keuken in te duiken deze zondag en wat lekkers te bakken? Op Instagram deelt Miljuschka een zalig recept voor een zomerse limoen cheesecake waar het water je al van in de mond loopt door ernaar te kijken. Bakkers klaar? Bakken maar!

View this post on Instagram A post shared by Miljuschka (@miljuschka)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress