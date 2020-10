Dit voorspelt de tarotkaart van vrijdag 9 oktober voor jouw sterrenbeeld

De tarotkaart die voor vrijdag 9 oktober 2020 is getrokken, is de kaart van de Wereld. Wat betekent het voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor Voldoening en het einde van een reis of zoektocht. Gaat het over werk, dan betekent deze kaart dat je in het juiste beroep en de juiste functie hebt. De Wereld kan ook (zaken)reizen aangeven. In de liefde betekent het dat je een passende partner gaat vinden, of dat je daar al gelukkig mee bent.

Advertentie

Ram:

Na een pittig weekje is het goed uitrusten en jij hebt er zin in. Plannen zijn snel gemaakt, je wilt erop uit. Een last minute stedentrip waarbij je werk en privé combineert maakt jou nu gelukkig.

Stier:

Vandaag heb je een bijzonder gevoel voor schoonheid. Shoppen voor woonaccessoires (bij de kringloop) levert nu moois op dat jaren bij je blijft. Single? Grote kans op positieve hartkloppingen.

Tweelingen:

Irriteert iemand je vandaag? Benut de kans en zoek uit waar jouw trigger zit. Onthoud: de ander is ‘slechts’ je spiegel. Tien tegen een dat je hier voortaan heel relaxed mee omgaat.

Kreeft:

Je relatie kabbelt, op het werk spelen geen lastige zaken. Voor meer vuur ga je dit weekend daten in het donker (singles) of sluit je samen op in een hotelkamer. Roomservice please!

Leeuw:

De laatste loodjes wegen misschien het zwaarst vandaag. Kom je er niet uit, vraag een goede vriend(in) om input. In de liefde voel je je vrij om je te uiten. Ook negatief wordt positief ontvangen.