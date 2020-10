Dit voorspelt de tarotkaart van zaterdag 10 oktober voor jouw sterrenbeeld

De tarotkaart die voor zaterdag 10 oktober 2020 is getrokken, is de kaart van de Hiërophant (Hogepriester). Wat betekent het voor jouw sterrenbeeld?

De tarotkaart staat voor een gevoel van geloof en vertrouwen. Er zijn gunstige verwachtingen en het werk brengt fundamentele zaken. Ook staat het voor de zoektocht naar diepere waarden (spiritualiteit) en alles wat authentiek is. Bij relatievragen staat deze kaart voor de groei van genegenheid.

Er bekruipt je misschien een vreemd gevoel, alsof je iets belangrijks vergeten bent. Je komt vandaag tot rust tijdens inspanning, dus jog of wandel een rondje extra – met je lief of date?

De liefde ligt voor het oprapen. Is iemand je type, dan heb je al gauw een glimlach en een leuk woord klaar. Gebonden? Geef de ander wel ruimte om te ademen, de moederkloek is passé.

Vol zelfvertrouwen flirt jij erop los vandaag. Grote kans dat je scoort, vooral als iemand helemaal zichzelf is. Schiet niet met hagel, maar met scherp. Je wilt een écht maatje, toch?

Kun je vandaag niet samen zijn met een geliefde, bouw dan vooral verder aan je eigen leven. Niets aantrekkelijker dan een zelfstandige partner. Bemoediging en steun komt van alle kanten.

Ondanks restricties is het goed om onder vrienden te zijn vandaag. Geen oppervlakkig gepraat, u laat uw grote hart zien en voelen. Pas op met alcohol, die maakt sentimenteel.

Maagd:

Last van innerlijke kriebels? De bibliotheek, of uw eigen boekenkast, brengt rust. Informatie is prima, maar breng het geleerde ook in de praktijk. Spirituele stromingen wekken interesse.

Weegschaal:

Voel je je wat opgelaten om te vertellen over je dromen en verlangens? Vandaag zal niemand je erop aankijken. Sterker nog: men knikt je bemoedigend toe.

Schorpioen:

Op zoek naar het addertje onder het gras kom je er vandaag misschien achter dat het een onschuldig ringslangetje is. Zoek niet overal wat achter, soms is vriendelijkheid gewoon dat.

Boogschutter:

Leggen de omstandigheden je restricties op? Jij wordt er behoorlijk recalcitrant van. En krijgt reiskriebels! Kun je er niet fysiek op uit, begraaf je onder documentaires en reisverhalen.

Steenbok:

Angstvallig proberen te behouden wat je ‘hebt’ is vandaag nutteloos. Je voelt je beter als je meedrijft met de rivier. Ook al is die woest, hij eindigt ergens op een (zonnig) strand.

Waterman:

Een gokje wagen is oké, maar investeer vandaag niet in iets of iemand die je niet goed kent. Check iemands daden, niet zozeer de woorden.

Vissen:

Een kaartje trekken, je horoscoop laten duiden. Vandaag krijg je een goed beeld van wie je nent en waar je heen wilt. Een vriendschap heeft meer potentie dan je denkt.

