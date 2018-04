Te schattig: deze tattoo-artist tatoeëert je huisdier in 'comicstyle' op je lichaam

Tattoo-artist Jiran uit Noord-Korea tatoeëert super schattige varianten van viervoeters. Ja echt, ze worden in inkt op je lichaam vereeuwigd: huisdieren in de welbekende comic stijl.

Schattig is het zeker, maar om het prominent te laten tatoeëren is een tweede.

Comic

Comic is een typisch Amerikaanse stijl en wordt gebruikt voor stripfiguren. Vaak zijn het superhelden of onwerkelijke wezens die ‘tot leven komen op je huid’. Jiran werkt met deze stijl en tovert foto’s van huisdieren om in een plaatje met comic-invloeden in allerlei kleuren.

Zie jij het al voor je? Jouw viervoeter op deze schattige wijze vereeuwigd op je lichaam.., of toch maar niet?

#망고 #mango #고양이타투 #캣스타그램 Een bericht gedeeld door 지란 (@jiran__) op 12 Okt 2016 om 1:53 (PDT)

#멍스타그램 #반려견타투 #치와와 #dogtattoo Een bericht gedeeld door 지란 (@jiran__) op 8 Okt 2016 om 4:32 (PDT)

🐅 Een bericht gedeeld door 지란 (@jiran__) op 23 Okt 2016 om 7:45 (PDT)

#멍스타그램 #푸들스타그램 #반려견타투 #dogtattoo Een bericht gedeeld door 지란 (@jiran__) op 6 Nov 2016 om 1:57 (PST)

#dogtattoo #반려견타투 #멍스타그램 Een bericht gedeeld door 지란 (@jiran__) op 16 Dec 2016 om 2:22 (PST)

#멍스타그램 #반려견타투 #닥스훈트 #dachshund Een bericht gedeeld door 지란 (@jiran__) op 31 Mrt 2017 om 9:15 (PDT)

💕😼😺💕 Een bericht gedeeld door 지란 (@jiran__) op 31 Jan 2016 om 5:48 (PST)

Bron: flair.be. Beeld: iStock