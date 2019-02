Te druk om te sporten? Zo maak je van je dagelijkse routine een workout

Wanneer je volop werkt en je ook nog voor je (klein)kinderen moet zorgen, kan sporten er weleens bij inschieten. Dankzij deze tips ben je ook tijdens je dagelijkse routine sportief bezig.

Bewegen is belangrijk, helemaal als je gezond oud wilt worden. Volgens Andrea Maier, onderzoeker in veroudering, denken veel mensen dat ze genoeg bewegen, maar dit overschatten ze. “80% denkt dat ze voldoende bewegen, maar slechts 21% haalt de norm van 5 keer per week, 30 minuten, matig tot intensief bewegen”, legt Maier uit.

Als je het bewegen wilt volhouden, maar geen tijd hebt om te sporten, kun je ook oefeningen inbouwen in je dagelijkse routine. “Maak je leven iets moeilijker en zwaarder. En leuker, met de volgende grappige oefeningen voor meer spierkracht balans.”

Tandenpoetsen

Als het goed is poets jij 2 keer per dag je tanden. Terwijl je dit doet, kun je ondertussen best even bewegen. Ga bijvoorbeeld elke keer op één been staan, zonder dat je je ergens aan vasthoudt. Zo train je je balans twee keer per dag twee minuten, terwijl je poetst. Kies niet iedere keer voor hetzelfde been, maar wissel per poetsbeurt. Dit trucje kun je natuurlijk veel vaker toepassen. Zo kun je ook tijdens het koffiezetten, aardappelen schillen of koken op één been gaan staan.

Lezen

Vooral als je een zittend beroep hebt, is het belangrijk toch te blijven bewegen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld als je aan het lezen bent, je been even omhoog te doen wanneer je een bladzijde omslaat. Ook zou je regelmatig even je bilspieren kunnen aanspannen. Sta ook regelmatig op om even een rondje te lopen. Word je gebeld? Ga tijdens het gesprek even wandelen of haal koffie voor jou en je collega’s. Blijf in ieder geval bewegen.

Koelkast

Probeer elke keer als je de koelkast opent, drie kniebuigingen te maken. Als dat een makkie voor je is, kun je er eventueel ook squads van maken.

Zitten

Blijf voor je gaat zitten even vijf centimeter boven je stoel hangen. Dit is ontzettend goed voor je beenspieren. Dit kun je eventueel ook elke keer doen als je naar het toilet gaat, maar ga daarna wel gewoon zitten. Dit is waarom je beter niet boven een wc-bril kunt hangen tijdens het plassen.

(Klein)kinderen

Wanneer je (klein)kinderen er zijn, ben je sowieso al druk bezig met ze. Je tilt ze op, jullie rennen een rondje samen of doen gekke dansjes op een grappig liedje. Deze variatie in beweging is heel goed voor je gezondheid, dus neem de kinderen lekker mee het bos in en ga huppelen, dansen en rennen. Jullie hebben een hele leuke tijd samen én je bent gezond bezig. Twee vliegen in één klap!

Bron: Margriet.nl, Gezondheidsnet. Beeld: iStock