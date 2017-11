Diabetes Fonds waarschuwt: er zit veel te veel suiker in ons eten

We krijgen dagelijks te veel suiker binnen waarschuwt het Diabetes Fonds. Het fonds wil 30 procent minder suiker in producten en een groter aanbod van gezonde producten in de supermarktschappen.

Het Diabetes Fonds begon in oktober met een petitie om de grote hoeveelheden suiker in voedingsmiddelen versneld terug te dringen. De petitie is 30.000 keer ondertekend en vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Diabetes Fonds in #actie tegen teveel #suiker in ons voedsel. Ruim 30.000 handtekeningen overhandigd aan Tweede Kamer. pic.twitter.com/bBR2U3XQat — Ron Kragten (@ronkragten) 28 november 2017

Bijna 2 keer zoveel suiker

Volgens het Diabetes Fonds krijgen we 1,5 tot 2 keer meer suiker binnen dan we nodig hebben. Dat leidt tot overgewicht en dat verhoogt weer de kans op diabetes type 2. Veel van de suikers eten we onbewust. Ze zitten verstopt in allerlei producten, van pastasaus tot mayonaise.

Beloftes

Volgens de organisatie is de gemiddelde hoeveelheid suiker in producten de afgelopen jaren niet minder geworden, ondanks beloftes vanuit de voedingsmiddelenindustrie. Inmiddels heeft de helft van de Nederlanders overgewicht, en daarmee een verhoogde kans op het krijgen van ziektes zoals diabetes type 2.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock