Tekenbeet? Zo herken je die en dit kun je ertegen doen

Nu de temperaturen langzaam oplopen en we dus weer meer genieten van (coronaproof) buiten zijn, ligt de kans op een tekenbeet weer op de loer. Ben je gebeten door een teek? Wij leggen je uit welke stappen je dan moet ondernemen en wat je juist níet moet doen.

Het allerbelangrijkste is de teek zo snel mogelijk verwijderen.

Allereerst: hoe ziet een tekenbeet er eigenlijk precies uit? Een teek is klein, waardoor je het beestje dus ook snel over het hoofd kunt zien. Ze zijn maar 1 tot 3 millimeter groot. Wanneer je een dag in de natuur hebt doorgebracht, is het daarom ook aan te raden om de warme plekken van je lichaam (zoals je knieholtes, oksels en achter je oren) goed te controleren. Want opvallen, dat doen ze niet snel. Dit is pas het geval na enkele dagen, wanneer de teek zich vol heeft gezogen met bloed en hij dus wat is opgezwollen.

Teek verwijderen

Wanneer je gebeten bent door een teek, is snel verwijderen van groot belang. Hoe langer ze in de huid zitten, hoe groter de kans is dat ’t beestje ziekteverwekkers overdraagt. Ongeveer 1 op de 5 teken draagt de bacterie met de ziekte van Lyme bij zich. Zó verwijder je een teek veilig:

Gebruik geen jodium, alcohol of ander ontsmettingsmiddel, maar alleen een speciale tekentang. Deze zijn gewoon te koop bij de drogist.

“Pak de teek met een puntig pincet zo dicht mogelijk op de huid bij de kop vast en trek hem er rustig uit. Als een stukje van de kop in de huid achterblijft is dat ongevaarlijk. Dat komt er vanzelf weer uit, net als bij een splinter”, meldt RIVM.

Hierna kun je de huid wel ontsmetten.

Klachten na tekenbeet

Noteer de datum van verwijdering, zodat je bij mogelijke klachten kunt zien hoe lang de beet geleden is. Een klein rood plekje op de huid is normaal, dit is slechts een irritatie. Maar er kan ook een rode kring op de huid ontstaan, tot wel drie maanden na de beet. Het is dus erg belangrijk de huid goed in de gaten te houden. Ontstaat er een kleine rode vlek die uitmondt in een grote rode kring? Dan is het raadzaam direct naar de huisarts te gaan. In dit geval kan er namelijk sprake zijn van de ziekte van Lyme.

Ziekte van Lyme

Tekenradar vertelt: “Teken kunnen de ziekte van Lyme overdragen als ze zelf besmet zijn met de Borrelia bacterie. Als de teek zich vol zuigt met bloed, kunnen lymebacteriën via het speeksel van de teek in zijn gastheer komen. De teek draagt de bacterie niet meteen over nadat hij zich vastbijt.” Hoe sneller je de teek verwijdert, hoe kleiner de kans dus is dat de teek de ziekte overdraagt. De kans dat je toch Lyme krijgt is echter klein, dit is volgens de website namelijk maar 1-3%.

Symptomen

Mensen met de ziekte van Lyme ervaren vaak klachten die vergelijkbaar zijn met de griep, zoals koorts of een koortsig gevoel, zweten, rillingen, spierpijn, gewrichtspijn, vermoeidheid, gezwollen lymfeklieren en keelpijn. Andere veelgehoorde klachten zijn:

Gebrek aan eetlust Misselijkheid Braken Buikpijn Een vergrote lever of milt Hoesten Moeite met concentreren Duizeligheid Licht in het hoofd bij opstaan Kortademigheid Stekende pijnen Vindvliesonsteking van het oog (conjunctivitis)



Voornamelijk vermoeidheid is een klacht die in zowel en vroeg als een laat stadium van de ziekte vaak genoemd wordt.

Behandelen

Vermoedt de huisarts dat je de ziekte van Lyme hebt? Dan wordt er antibiotica voorgeschreven, voor meestal een periode van wel twee tot drie weken. Als de ziekte in een later stadium wordt vastgesteld wordt deze ook behandeld met antibiotica. Maar hoe eerder de ziekte wordt opgemerkt, hoe beter deze te behandelen is.

Door de coronacrisis zijn we veel meer dan gebruikelijk in de natuur te vinden. Het enige nadeel? De kans om gebeten te worden door een teek. Dr. Rutger legt uit wat je kunt doen als je gebeten bent:

