Als je een tijd samen bent met je partner is het natuurlijk niet meer zoals in de beginfase. Toen was álles leuk samen en tegenwoordig kun je je wel eens ergeren aan je geliefde. Ook qua spanning is het misschien net wat minder sensationeel. Maar dat hoeft gelukkig allemaal niet te betekenen dat je een slechte relatie hebt.

Misschien twijfel je wel eens of je partner en jij nog wel bij elkaar passen. Of misschien weet je wel dat het goed zit, maar dan is het alsnog fijn om dat bevestigd te krijgen. Daarom hebben we 5 tekenen dat je een goede relatie hebt, volgens een relatietherapeut, op een rijtje gezet.

Advertentie

De Amerikaanse website EliteDaily.com sprak met dr. Gary Brown, een relatie-expert die werkt met singles en koppels. Volgens hem is het slim om op deze 5 tekenen te letten in je relatie.

1. Je kijkt er naar uit om de ander te zien

Als koppel ben je waarschijnlijk niet 24/7 samen. En het is ook helemaal niet erg als je geniet van dingen doen zonder je partner. Zolang je er maar niet tegenop ziet om hem of haar weer te zien. Heb je zin om de ander te zien aan het einde van een werkdag of als jullie even zonder elkaar zijn geweest? Dan zit het waarschijnlijk wel goed tussen jullie.

2. Je maakt elkaar aan het lachen

Humor is heel belangrijk in een relatie. Lachen jullie om dezelfde grapjes en hebben jullie het gezellig samen? Dat is een heel goed teken.

3. Jullie vertrouwen elkaar

Wat is een relatie zonder vertrouwen? Je weet dat je partner er voor je zal zijn en je bent nooit bang voor wat hij of zij uitspookt als jij er niet bij bent. Is het vertrouwen weg? Dan is het slim om te onderzoeken waarom dat zo is.

4. Je bent dankbaar dat de ander in je leven is

En spreekt dat ook regelmatig uit naar elkaar. Al gaat het maar om iets kleins en zeg je bijvoorbeeld “dankjewel dat je boodschappen hebt gehaald” of “ik ben blij dat je bent meegegaan naar deze verjaardag”.

Volgens de relatietherapeut is je partner laten weten dat je hem of haar waardeert een belangrijk teken dat je gelukkig bent en comfortabel bent in je relatie. Je beseft namelijk dat je het getroffen hebt met de ander.

5. Je kunt je de toekomst niet voorstellen zonder je geliefde

Niet omdat jullie al zo lang samen zijn, uit gewoonte, maar omdat je samen verder wil bouwen aan de toekomst. Samen oud wil worden en bijzondere dingen wil meemaken samen.

Als jullie er allebei zo instaan, hoef je je waarschijnlijk geen zorgen te maken en hebben jullie inderdaad een goede relatie.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: EliteDaily.com. Beeld: iStock