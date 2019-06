Controleer jij jouw partners mobiel? Dan staat je relatie op het spel

Kijk jij stiekem in de telefoon van je partner, wanneer deze onbewaakt op de keukentafel ligt? Dan ben je lang niet de enige. Toch kun je deze gewoonte beter snel veranderen, want het kan je relatie erg beschadigen.

Dat blijkt uit recent onderzoek van de universiteit van British Columbia en de universiteit van Lissabon. De onderzoekers wilden in kaart brengen waarom mensen de behoefte voelen om in de telefoon van hun geliefde te kijken. Hiervoor lieten ze 102 mensen een lange enquête invullen. Het resultaat? Alle participanten keken óf in de telefoon van hun lief, of wisten dat hun eigen telefoon gecontroleerd werd.

Persoonlijk eigendom

De deelnemers vertelden wat dit voor impact op hun relaties had. 21 mensen gaven aan dat hun relatie op de klippen was gelopen, nadat ze merkten gecontroleerd te worden door hun partner. De auteurs van het onderzoek verklaren dat een mobiel nou eenmaal erg persoonlijk is. “Het feit dat iemand toegang kan krijgen tot die gevoelige informatie, is een bezorgdheid voor velen.”

Einde relatie

Ivan Beschastnikh, professor computerwetenschappen aan de universiteit van British Columbia en co-auteur van het onderzoek verklaart: “Wanneer de relatie tot een eind kwam nadat iemand door de berichtjes was gegaan, was dat vaak omdat de eigenaar van de telefoon vond dat z’n vertrouwen geschaad werd.”

Redenen voor controle

Waarom geliefden überhaupt in elkaars telefoon kijken? Uit het onderzoek kwamen een aantal verrassende redenen naar voren. De belangrijkste reden was het kijken of de partner er geen ander liefje op nahield. Maar het werd ook weleens gedaan om een grap uit te halen. Bezorgdheid om de partner stond op de laatste plek.

Bron: HLN. Beeld: iStock