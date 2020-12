Vanaf déze temperatuur is het echt beter om handschoenen te dragen

Het wordt zo langzamerhand steeds kouder buiten, dus haal die muts, sjaal en handschoenen maar uit de kast. Maar wanneer zijn handschoenen echt een must?

Koude handen en voeten horen een beetje bij de winter, zal je denken. Toch kun je ze maar beter goed beschermen, want die kou kan voor droge, jeukende en beschadigde handen zorgen. Helemaal dit jaar door het vele smeren met desinfecterende handgel. Maar bij welke temperatuur moeten we buiten handschoenen gaan dragen?

Schommelingen

Volgens dermatoloog Wianda Christoffers van het Isala Dermatologisch centrum in Zwolle hoor je al handschoenen te dragen wanneer het buiten kouder is dan 7 à 8 graden Celsius. “Hoe meer kou en temperatuurschommelingen je kunt voorkomen, hoe beter”, legt ze uit aan Eindhovens Dagblad. Bovendien raadt ze aan om een handschoen te kiezen met zoveel mogelijk katoen, want deze stof ademt het beste.

Niet alleen buiten

Ook als je nat werk in huis doet in het huishouden is het belangrijk om je huishoudhandschoenen te dragen. Op die manier bescherm je je handen tegen water en schoonmaakmiddelen. “Trek ze wel meteen uit als ze vochtig worden vanbinnen en draag ze maximaal een kwartier per keer”, benadrukt Christoffers.

Bron: ED. Beeld: iStock