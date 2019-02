Op deze manier verbetert naar 'Temptation Island' kijken je eigen relatie

Temptation Island is ramptoerisme van het puurste soort. Je schaamt je eigenlijk dat je het kijkt, maar toch kan je niet stoppen met staren naar alle drama en intriges op het eiland. We hebben nu het ultieme excuus gevonden om ongegeneerd te kijken: het is heel goed voor je relatie.

RTL Nieuws nam relatiedeskundige en psycholoog Pauline Timmer in de arm om te ontdekken of je als kijker toch ook nog wat kan opsteken van alle besognes van de koppels en de verleiders. Volgens Pauline illustreert de realityserie perfect dat de verleiding opzoeken nooit een goed idee als je een relatie hebt. Dat is dan ook meteen haar eerste punt:

1. Zoek nooit de verleiding op

Hoe sterk je relatie ook is: je hoeft de kat nou ook weer niet op het spek te binden. “Waarom zou je zoiets dan actief opzoeken? Uit het meedoen aan zo’n programma spreekt ook veel wantrouwen. Daarbij is het geen realistisch scenario: in het echte leven kom je nooit zo veel verleiding tegen.”

2. Kaart je grenzen aan

In Temptation Island wordt er heel creatief omgegaan met de grenzen binnen een relatie. Dat is meteen een goede aanleiding om met je partner te bespreken waar jullie grenzen precies liggen. Bespreek wat je alleen met elkaar deelt, wat jullie relatie definieert en wat volgens jou respectvol met elkaar omgaan inhoudt. Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar er zijn weinig stellen die dat zo letterlijk naar elkaar uitspreken.

3. Vreemdgaan is altijd pijnlijker dan je denkt

Over vreemdgaan wordt nog wel eens luchtig gedaan: ‘het was maar een zoen, het stelde niks voor’. Volgens Pauline toont Temptation Island heel concreet wat het effect is van zo’n scheve schaats. “Slechts een heel klein gedeelte van de mensen die vreemdgaan, heeft uiteindelijk geen spijt. Dat zijn de mensen die al in een slechte relatie zitten, bijvoorbeeld omdat ze mishandeld worden. Het vreemdgaan wordt dan gebruikt om uit de relatie te breken, maar zelfs die hebben achteraf vaak het gevoel: ik wou dat ik op eigen kracht was weggegaan.”

4. Wraak is niet het antwoord

In Temptation gebeurt het aan de lopende band: de partner heeft het wel heel gezellig gehad met iemand anders en als reactie daarop legt de ander het ook maar aan met een van de verleiders. Niet volwassen en al helemaal niet constructief. “In een gezonde, volwassen relatie bestaat zoiets als wraaknemen niet. Elkaar kwetsen, dat gebeurt. Onbewust, of niet. Maar praat er vervolgens over: wat ligt eronder? Waarom doet het pijn? Vergeving is tien keer sterker dan wraak.”

5. Investeer in je relatie

Iemand gaat vaak vreemd omdat hij/zij zich binnen een relatie eenzaam of ongezien voelt. Wanneer iemand anders dan wel die aandacht geeft, is het lastig daar weerstaand tegen te bieden. “Vaak hoor je de vreemdgangers in Temptation Island zeggen: hij gaf me wat mijn partner me niet kon geven. Zorg er dus voor dat de tank van je partner vol zit met liefde en aandacht. Dan heeft verleiding veel minder effect”, tipt Pauline.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: RTL