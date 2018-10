Test: hoe gevoelig ben jij voor andermans emoties?

Bezorgen de tranen van een ander je een knoop in je onderbuik? Word je accuut blij als anderen blij zijn? Of blijf je altijd bij je eigen gevoel, en doet het gemopper of gestress van een ander je niet zoveel? Met deze test meet je hoe je je voelt en reageert in allerlei situaties.

Met deze 15 vragen test je hoe gevoelig je bent voor andermans emoties.

Let op: schrijf de scores van jouw antwoorden op, want hier moet je uiteindelijk je eindscore mee berekenen.

