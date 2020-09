Bijzonder: Britten gaan tests doen met vliegende zorgverleners

Het zou zomaar kunnen dat we in de toekomst gered worden door hulpverleners die letterlijk uit de lucht komen vallen. In Groot-Brittannië worden namelijk tests gedaan met een speciale jetsuit die ervoor zou zorgen dat hulpverleners makkelijker én sneller bij patiënten kunnen komen.

Vooral in moeilijk begaanbaar gebieden zal de jetsuit uitkomst bieden.

Het idee van de jetsuits is afkomstig van Andy Mawson, directeur van de Britse ambulanceservices. In een interview met de BBC vertelt hij dat de jetsuit speciaal moet kunnen worden ingezet in gebieden waar zorgverleners met een ambulance maar moeilijk kunnen komen. De jetsuit is inmiddels al in de Britse heuvels getest en de eerste resultaten zijn veelbelovend.

“Verschil tussen leven en dood”

Uitvinder Richard Browning, die zelf zijn eigen pak testte, is van mening dat de jetsuit uiteindelijk het verschil kan maken tussen leven en dood. “Met dit pak kunnen we in een moeilijk begaanbaar gebied mensen tien tot twintig keer zo snel bereiken.” Het komt namelijk nog best vaak voor dat mensen in het bos of in de heuvels een ongeluk krijgen. In zo’n situatie is het erg belangrijk dat er zo snel mogelijk hulp ter plaatse is.

Zelf bestuurbaar voor zorgverleners

De jetsuit heeft twee vliegmotoren. Zorgverleners zouden hem moeten kunnen besturen met hun handen. Het pak bevat onder andere een standaard medische kit, sterke pijnstillers en een defibrillator. Het is nog niet duidelijk wanneer de jetsuit kan worden ingezet. Hij zal eerst nog verder ontwikkeld moeten worden voordat de politiek er een besluit over kan nemen.

Our customers, @takeonGravity, have been testing out their #JetSuit in the #LakeDistrict to see how it can support and assist mountain rescue teams/emergency services by rapidly locating and stabilising casualties within minutes. Read more here: https://t.co/JaKA9qZf6v — Solid Solutions (@SolidSolutions) September 29, 2020

Hoe dat dan precies in z’n werk gaat, zie je hier:

A jet suit company plans to aid emergency services on Britain’s mountains https://t.co/gLdI2n9YOc pic.twitter.com/8PXqB8lEzw — Reuters (@Reuters) September 29, 2020

Zorgmedewerkers geven antwoord op de vraag: ‘Als ik aan de coronacrisis denk, dan denk ik aan…’:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: BBC. Beeld: iStock