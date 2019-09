Onderzoek toont aan: van te veel sporten word je onaardig

Sporten is heel goed voor je, maar toch kun je beter niet te veel naar de sportschool. Uit onderzoek blijkt dat je van te veel sporten onaardig wordt.

Te veel bewegen eist niet alleen een tol van je lichaam, het tast ook nog eens je hersenen aan.

Hersenscan

De onderzoekers van het University College London hebben dit getest bij een groep mannelijke triatleten. Voor de studie verhoogde de helft van de atleten hun training met 40%, terwijl de anderen trainden zoals ze normaal zouden doen. Na 3 weken ondergingen de atleten een hersenscan. Tijdens deze scan moesten ze vragen beantwoorden om zo hun voorkeur voor onmiddellijke bevrediging of een langetermijnbeloning te bepalen. Zo kregen ze bijvoorbeeld de vraag: ‘Wil je nu €10,- of €60 in 6 maanden?’

Vermoeid

Wat blijkt? De atleten die veel meer trainden, kozen in feite voor meer onmiddellijke voldoening dan de andere groep atleten. Maar dat was niet het enige, want de MRI’s van de hersenen lieten bij deze atleten ook meer vermoeidheid zien in het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor cognitieve controle.