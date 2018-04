Deze 24-jarige dame viel 82 kilo (!) af en is nu onherkenbaar

Op je achttiende een maagverkleining ondergaan, omdat je 140 kilo weegt en om medische redenen móét afvallen. De Braziliaanse Thayná Pacheco Barboza deed het. Met waanzinnig resultaat.

Ze is nu 24 jaar verder en 82 kilo lichter. Met een helpende hand, maar verder op eigen houtje.

Nooit onzeker

Thayná was nog maar vijf jaar toen de kilo’s zich begonnen op te stapelen. Zolang ze zich kon heugen, kampte ze al met overgewicht. Toch is ze daar nooit onzeker over geweest. “Ik had er nooit problemen mee, want ik was het gewend. Ik vond mijn lichaam niet mooi, maar het was normaal voor me. Net zoals ieder dik persoon dat denk ik doet, droomde ik er wel van om dun te worden. Maar ik deed er geen moeite voor.”

Hartaanval

Nee, de reden dat Thayna wilde afvallen had geen ijdele, maar een medische reden. Toen ze achttien jaar was overleed haar oma aan een hartaandoening. En drie jaar daarvoor had haar moeder een hartaanval gehad. Wat bleek? Hartproblemen zaten in de familie. En met haar overgewicht, liep Thayná nog meer risico.

Gastric bypass

Hoe ouder ze werd, hoe meer zorgen ze zich maakte om haar gezondheid. “Na een moeilijk gesprek met mijn ouders, besloot ik op mijn achttiende voor een maagverkleining te gaan.” En zo geschiedde dat

Thayná een gastric bypass onderging – een maagverkleining waarbij het spijsverteringskanaal wordt omgelegd.

Overtollig huid

De kilo’s vlógen eraf na de ingreep. Ze ging van 140 kilo naar 58 kilo. Maar niet alleen door de maagverkleining; ze sport zes keer per week en eet nooit meer junkfood. Na deo portie kampte ze met overtollig huid, waaraan ze nu al bijna 2.000 euro heeft uitgegeven om het weg te laten halen.

Geen bewerkt voedsel

Thayna’s advies aan mensen die willen afvallen? “Research, lees en leer. Nadat ik begreep waarom ik zoveel at, groeide mijn passie voor gezond eten juist.” Geduld is ook een schone zaak, drukt ze iedereen op het hart. “Het is een langzaam proces. Ik heb er jaren over gedaan om suiker, verzadigd vet en bewerkt voedsel vaarwel te zeggen. Mijn beste tip is om vooral bewerkt voedsel te mijden. Ons lichaam is puur natuur, en dat zou ons eten ook moeten zijn.”

Een bericht gedeeld door Thayná Barboza 🌸 (@thaynabarboza) op 28 Okt 2017 om 9:29 (PDT)

Een bericht gedeeld door Thayná Barboza 🌸 (@thaynabarboza) op 17 Okt 2017 om 4:19 (PDT)

8 anos depois… 🙏🏻 Een bericht gedeeld door Thayná Barboza 🌸 (@thaynabarboza) op 27 Mrt 2018 om 3:37 (PDT)

Bron: Mirror. Beeld: Facebook, Instagram

Anne van Luin (23) onderging onlangs ook een maagverkleining en vlogt hierover voor Libelle TV. Zóveel viel ze af na één week:

Klaar voor de zomer? Deze corrigerende badpakken laten je nóg meer stralen in het zwembad of op het strand: