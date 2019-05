De eindexamens zijn in volle gang. Het is een stressvolle periode voor scholieren, en dus is wat extra steun om rustig te worden voor hen soms best welkom. Het voedingssupplement theanine bijkt daar een goede en gezonde optie voor te zijn.

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, of misschien gebruikt jouw studerende kind het al. Maar theanine wint steeds meer aan populariteit, omdat het een natuurlijk kalmerende werking heeft.

Advertentie

Wat is Theanine?

Theanine is een aminozuur dat wordt verkregen uit theebladeren. Het is een stof die voorkomt in alle soorten thee, maar de hoogste concentratie vind je in witte thee. Maar in plaats van heel veel kopjes thee te drinken, kun je het ook in supplementvorm nemen. En dat is dan ook wat veel eindexamenstudenten doen, om de stress en druk de baas te blijven.

Leervermogen bevorderend

De capsules bevorderen de ontspanning van lichaam en geest, zonder de negatieve of schadelijke gevolgen te hebben van kalmerende middelen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je er suf van wordt, want het maakt je juist extra alert. Maar er is nog een reden waarom theanine zo geliefd is onder studenten, want het bevordert namelijk ook het leervermogen en ondersteunt het geheugen.

Natuurlijke blijmaker

Ook is theanine goed voor het humeur. Het bevordert de aanmaak van dopamine in de hersenen en zorgt er ook voor dat je sneller serotonine aanmaakt. Dat is het fijne gelukshormoon waar je dat blije gevoel van krijgt. Na het innemen van een supplement van 150 tot 300 milligram, zou je de werking ervan binnen 30 minuten moeten voelen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Medicalnewstoday, Bodystore, Zobegaafd. Beeld: iStock