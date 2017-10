Dít moet je drinken als je een verkoudheidje aan voelt komen

Begin je hier en daar al een beetje te snotteren en te hoesten en voel je een griepje aankomen? Lees dan snel verder, want uit recent onderzoek is gebleken dat het drinken van dit populaire drankje je immuunsysteem een flinke boost geeft.

Als je een verkoudheid voelt opkomen, ben je geneigd gelijk de drogisterij in te duiken om wat medicijnen te halen, maar dat hoeft helemaal niet. Je hebt dit drankje namelijk vast en zeker al in huis: zwarte thee.

5 kopjes

Tijdens de koude dagen kun je dus heerlijk wegkruipen onder een dekentje met een kopje thee en het is nog eens gezond ook. Dit blijkt uit onderzoek van Brigham and Women’s Hospital in Boston en de Harvard Medical School. Het drinken van zwarte thee geeft je immuunsysteem namelijk een boost. Bij mensen die 2 weken lang 5 kopjes thee per dag dronken, werd 10 keer zoveel verkoudheid- en griepvirussen tegengehouden. Zwarte thee drinken werkt dus preventief. Dagelijks 5 kopjes zwarte thee kan je lichaam verbeteren, waardoor je minder ziek wordt.

Groen

Geen fan van zwarte thee, maar wel van groene thee? Geen probleem. Ook groene thee werkt prima tegen verkoudheid of griep. In groene thee zit namelijk L-theanine en dit versterkt je immuunsysteem. Groene thee kan de duur en de heftigheid van de symptomen van deze virussen verminderen.

Bron: Reader’s Digest. Beeld: iStock