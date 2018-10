Dit is waarom thee lekkerder is als je het uit een kop drinkt

Wie thee zet pakt daar al gauw een grote kop bij. Want dat drinkt wel zo lekker.

Waarom is het toch, dat we liever thee drinken uit een beker dan uit een glas?

Het is bewezen dat we thee lekkerder vinden smaken uit een kop dan wanneer het uit een plastic bekertje komt. Ook al drinken we precies dezelfde thee. Dat zit vooral tussen de oren: hoe zwaarder het ding is waar we het uit drinken, hoe beter we denken dat de kwaliteit is.

Zwaar = goed

Als het in een plastic bekertje zit, dan denken we dat we goedkope thee drinken, ook als dit helemaal niet zo is. Wat voor kop het ook is waar we uit drinken, dat maakt niet uit – zolang het maar zwaar is. We houden onszelf lekker voor de gek dus. Maar mocht je gasten hebben… Pak vooral die grote koppen uit de kast.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock