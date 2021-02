Soms lees je iets waarvan je direct denkt: dit kan gewoon níét waar zijn. Grote kans dat je deze 6 feiten over sex ook bijna niet kan geloven, maar toch zijn ze écht waar.

…dat hij er elke vruchtbare vrouw op de wereld mee zou kunnen bezwangeren. Wat?!

Dit is wel een hele gekke, maar uit onderzoek is écht gebleken dat mannen opgewonden raken van de geur van pompoen. Dit onderzoek werd gedaan door het Smell and Taste Treatment and Research Center in Chicago. Door de geur van pompoen te ruiken, gaat er meer bloed naar de penis.

3. Ben jij ook verwekt in een IKEA-bed?

Die kans is namelijk vrij groot. 1 op de 10 Europese baby’s wordt namelijk verwekt in een IKEA-bed.

4. De langste penis ter wereld…

…die is 48,2 centimeter. Mexicaan Roberto Esquivel Cabrera is de eigenaar ervan. Of hij er trots op is? Nee, hij is er zelfs helemaal niet blij mee en ziet het als een grote last.

5. Het is hartstikke gevaarlijk om in een vagina te blazen

Blazen in een vagina is levensgevaarlijk. Er kan een luchtbel ontstaan en die kan worden opgenomen in de bloedstroom. Hierdoor kun je een infarct krijgen. Wanneer je zwanger of ongesteld bent, is dit risico extra groot.

6. Ook een zuigzoen kan gevaarlijk zijn

Ook een ‘onschuldige’ zuigzoen kan ontzettend schadelijk zijn. Wanneer je je partner een zuigzoen wil geven en hard zuigt op de verkeerde plek, kun je een zenuw kneuzen. Hierdoor kunnen zelfs uitvalverschijnselen ontstaan. Ai!

Bronnen: Viva, Panorama, Cosmopolitan. Beeld: iStock