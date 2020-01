Ben je verkouden of voel je griep opkomen? Tijd om iets beter voor jezelf te zorgen. Gelukkig doet thee al wonderen! Deze 7 theesoorten helpen je opknappen.

Advertentie

Gemberthee

Verse gember heeft veel gezondheidsvoordelen. Studies tonen aan dat het je immuunsysteem versterkt, de doorbloeding verbetert, misselijkheid verlicht, darmen kalmeert en pijnlijke spieren verlicht. Gemberthee werkt het beste als je het vers drinkt.

Citroenthee

Citroenen zitten boordevol vitamine C en hebben verschillende antibacteriële vermogens. Een schijfje citroen in je thee zorgt ervoor dat je sneller geneest, het voert afvalstoffen af en door de hoeveelheid kalium die in de citroen zit, worden je bloedvaten versterkt. Doe dus vooral een schijfje citroen in je gemberthee.

Duizendbladthee

Duizendbladthee wordt gemaakt van gedroogd duizendblad en is goed tegen griep, menstruatieklachten, koorts en verkoudheid. Kun je slecht tegen de koude wintermaanden? Duizendblad helpt ook tegen koude voeten en winterhand omdat het zorgt voor een betere bloedsomloop en het de bloedvaten reinigt.

Muntthee

Muntbladeren bevatten van nature menthol. Dit zorgt ervoor dat je neusholten openen, dat is vooral handig wanneer deze verstopt zitten door een verkoudheid. Het verzacht ook nog eens misselijkheid.

Kurkumathee

Kurkumathee maak je door dunne plakjes van een kurkumawortel te snijden, net als bij gember. Kurkuma heeft een ontstekingsremmende werking, remt de groei van bacteriën en schimmels en beschermt tegen hart- en vaatziekten.

Kamillethee

Kamille heeft een helende werking doordat het bacteriën kan doden. Het ontspant de spieren en verzacht krampen en hoofdpijn. Drink vooral een kopje kamillethee voor het slapen gaan, want dit kruid werkt ook kalmerend.

Vlierbessenthee

Vlierbessen zitten vol vitamine C, voedingsvezels en antioxidanten. Het wordt al eeuwenlang ingezet om verkoudheid en griep tegen te gaan. Daarnaast werkt het goed tegen een hoge bloeddruk.

Twijfel je of je griep hebt of dat het gewoon een verkoudheid is? Dokter Rutger legt het verschil uit:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: MBG Health. Beeld: iStock