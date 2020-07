Thuis sporten? Met deze tips voorkom je blessures

Hoewel de meeste sportscholen inmiddels weer open zijn, kan het voor veel mensen toch iets fijner voelen om voorlopig nog thuis te sporten. En hoewel thuis sporten veel voordelen heeft, zit er ook een nadeel aan: je hebt namelijk geen begeleiding.

Hoe zorg je ervoor dat je geen last krijgt van vervelende blessures? Wij geven je hier wat handige tips.

Wanneer je naar de sportschool gaat trek je natuurlijk sportschoenen aan, maar wanneer je thuis sport kan het best verleidelijk zijn om helemaal geen schoenen aan te trekken óf je gaat voor schoenen die binnen handbereik liggen. Dit kun je echter beter niet doen: het is namelijk erg belangrijk dat je tijden het sporten schoenen draagt die hier ook echt voor gemaakt zijn.

Zorg ervoor dat je genoeg beweegruimte hebt

Heb je niet veel ruimte in je appartement of huis? Zorg ervoor dat je voor het sporten wat meubels of spullen opzij schuift zodat je toch genoeg beweegruimte hebt. Je wilt immers niet tijdens het sporten een bloempot of lamp omver slaan of schoppen.

Doe áltijd een warming-up

Het maakt niet uit wat je doet, je moet áltijd beginnen met een warming-up. Zo stimuleer je namelijk je bloedsomloop en activeer je je spieren. Hierdoor weten zij dat er ‘iets’ aankomt en dat ze zich hierop moeten voorbereiden. Heel lang hoeft je warming-up overigens niet te duren: vijf minuten is vaak al voldoende.

Let op de ondergrond

Doe jij vaak oefeningen die je vanaf de grond moet doen? Dan is het handig om hiervoor een sportmat aan te schaffen zodat je niet de hele tijd op een harde ondergrond hoeft te sporten. Dit is namelijk allesbehalve fijn voor je lichaam.

Of de zon nou schijnt of dat het met bakken uit de hemel komt: buiten sporten is heerlijk. Olympisch schaatskampioen Mark Tuitert laat 2 makkelijke buitenoefeningen zien:

Bron: Flair.be. Beeld: iStock