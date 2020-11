Verantwoord thuiswerken: zó voorkom je rugklachten

Ga eens even na bij jezelf: zit je goed? Neem je tijdens het werk een verantwoorde werkhouding aan? Of krijg je al last van rugklachten? Het is vandaag de Dag tegen rugpijn en daarom staan we nog even extra goed stil bij jouw rug.

Wees er maar voorzichtig op. Je moet er nog heel lang mee doen!

Rugklachten

Aangezien nog steeds wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken, heb je waarschijnlijk een geïmproviseerde werkplek thuis. Aan de keukentafel, aan een bureautje op zolder of zittend in bed. Prima, maar ergonomisch verantwoord is het niet. Maar met deze tips voorkom je rugklachten tijdens het thuiswerken.

Laptop verhogen

Vaak heb je op je werk een verstelbaar bureau of -stoel. Daarmee voorkom je de zogenaamde laptopbochel, die je krijgt als je bureau en stoel niet juist op elkaar zijn afgesteld en je gebogen over je toetsenbord hangt. Om dat te voorkomen kun je het beste werken met een externe muis en een extern toetsenbord. Je laptop zet je op een verhoging, zoals een stapel boeken, totdat deze op ooghoogte staat. Zo zorg je ervoor dat je rechtop kunt blijven zitten tijdens het werken.