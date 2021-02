Kunnen we ons binnenkort snel op corona laten testen met een thuistest?

Ook al drink je elke dag thee en gebruik je een goede waterkoker, hebben we nieuws voor je: waarschijnlijk drink je jouw kopje thee al je hele leven verkeerd. Benieuwd hoe het dan wél moet? Theesommelier Linda Appelman vertelt wat de meest gemaakte theefouten zijn.

Onder de naam Mevrouw Cha verkoopt Linda de lekkerste thee van hoge kwaliteit. Geen earl grey uit een zakje, maar verse theeblaadjes die ze nauwkeurig selecteert tijdens haar theereizen. Als het op het gebied van thee aankomt, kunnen we volgens de sommelier nog een hoop leren.

Zo vertelt Linda dat een theezakje gemiddeld 18 seconde in een glas hangt. “We willen dat er zo snel mogelijk geur, kleur en smaak aan thee zit.” Bij verse thee van goede kwaliteit is dit echter niet zo. Dit laat je een stuk langer trekken. Hoe lang precies, is afhankelijk van je eigen smaak. “Het verschilt per theesoort, maar ik raad meestal aan om een thee ongeveer vijf minuten te laten te trekken.”

Temperatuur

De temperatuur van het water is ook iets dat belangrijk is. Door te heet water kan thee al snel bitter smaken, waardoor mensen sneller zijn geneigd om suiker te gebruiken. Het beste is een temperatuur van ongeveer 80 graden Celsius voor groene thee. “Water uit de waterkoker is meestal 100 graden Celsius, tenzij je er één hebt die op de juiste temperatuur afslaat. Het helpt om het kokende water tien minuutjes te laten staan en er dan pas je thee in te doen. Een ander slim trucje is een ijsklontje in je glas doen.” Zwarte thee is daarentegen wel geschikt met gekookt water van 100 graden.

Losse thee

Drink je liever losse thee dan thee uit een zakje? Dan is het belangrijk om rekening te houden met de hoeveelheid die je gebruikt. Ook dit is weer afhankelijk van de theesoort die je kiest. Bij een jasmijnthee raadt Linda bijvoorbeeld zo’n 4 gram aan per liter. Doe dit liever niet in een thee-ei, maar gewoon los in de pot. Vervolgens kun je het door een zeefje schenken. “Als je een thee-ei openmaakt knallen de bladeren er bijna uit en dat is zonde. Want om de smaken eruit te halen, hebben de blaadjes juist ruimte nodig.”

Goede thee vinden die in een zakje zit, is lastig volgens Linda. Vaak wordt het heel fijngemalen en worden er synthetische aroma’s aan toegevoegd. “Het probleem is dat we een constante smaak willen, maar dat is heel onrealistisch. Thee is een natuurproduct, dus eigenlijk is het heel normaal als de smaken verschillen.”

Tips

Tot slot heeft Linda nog een aantal handige tips voor de theeliefhebbers. “In je tuin of op je balkon kun je heel makkelijk kruiden laten groeien voor in je glas kokend water. Het is bijvoorbeeld heerlijk om rozemarijn en sinaasappel toe te voegen aan groene thee.”

Officieel mag je thee alleen thee noemen als het van de theeplant camellia sinensis afkomt. “Gember en munt noem je officieel een infusie.” Ook raadt de theesommelier aan om jonge kinderen nooit lauwe thee te laten drinken. “Het Voedingscentrum schrijft dat kinderen slappe, groene thee mogen drinken, maar ik ben daar geen voorstander van omdat er cafeïne in zit. Ga liever voor kruidenthee, zoals rooibos, groenbos of verveine thee.”

De waterkoker vergeten te ontkalken is ook een van de meest gemaakte theefouten. Zó verwijder je binnen 2 minuten de kalkaanslag in je waterkoker:

Beeld: Getty images